Сопредседатели Минской группы выступили с заявлением перед предстоящей встречей Пашинян-Алиев

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ выступили с заявлением перед предстоящей встречей премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева.

В заявлении, опубликованном на официальном сайте ОБСЕ, говорится:

«В заявлении от 1 марта сопредседатели Минской группы ОБСЕ – Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция) и Эндрю Шофер (США) приветствовали готовность президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна встретиться в ближайшее время под эгидой сопредседателей. Сопредседатели, которые тесно сотрудничают с главами МИД обеих стран, вели подготовительные работы для проведения этой важной встречи, которая станет первым прямым контактом между двумя лидерами, проведенным под эгидой сопредседателей.

Сопредседатели подчеркивают важность сохранения такой среды, которая позволит реализовать продуктивные обсуждения, и продолжают позитивно оценивать отсутствие случаев гибели на линии соприкосновения. Сопредседатели также приветствуют некоторые первые шаги, предпринимаемые в регионе для подготовки населения к миру, и призывают стороны активизировать эти усилия. В то же время сопредседатели подтверждают строгую необходимость снижения напряженности и подстрекательской риторики. В этом контексте сопредседатели настоятельно призывают стороны воздерживаться от заявлений и действий, которые предполагают существенные изменения ситуации на земле, предвосхищают исход или создают предусловия для переговоров, требуют односторонних изменений в формате без согласия другой стороны, либо указывают на готовность по возобновлению боевых действий.

Ссылаясь на некоторые противоречивые публичные заявления касательно сущности процесса Минской группы, сопредседатели вновь подтверждают, что справедливое и долгосрочное урегулирование должно базироваться на основных принципах Хельсинкского заключительного акта, в частности, на неприменении силы или угрозы силой, обеспечении территориальной целостности, равноправия, права народов на самоопределение.

Это должно также включать дополнительные элементы, предложенные президентами стран-сопредседателей в 2009-2012 годах: возвращение под контроль Азербайджана территорий вокруг Нагорного Карабаха, промежуточный статус с обеспечением безопасности и самоуправления в Нагорном Карабахе, обеспечение коридора, соединяющего Армению с Нагорным Карабахом, определение конечного правового статуса Нагорного Карабаха посредством обязательного правового волеизъявления, обеспечение права всех внутренних беженцев и вынужденных переселенцев на возвращение в места прежнего проживания, а также гарантии международной безопасности, включающих в себя миротворческие операции.

Сопредседатели выражают свою точку зрения о том, что эти принципы и элементы должны стать основой справедливого и долгосрочного урегулирования конфликта и должны рассматриваться как единое целое. Любая попытка поставить посчитать одни принципы или элементы относительно других сделает невозможным достижение сбалансированности ситуации.

Сопредседатели выражают готовность встретиться с лидерами и министрами иностранных дел Армении и Азербайджана в любое время и призывают лидеров при первой же возможности возобновить переговоры в духе доброй воли. Перманентный и прямой диалог между Баку и Ереваном, проводимый под эгидой сопредседателей, остается важным элементом в деле укрепления доверия и продвижения мирного процесса.

Сопредседатели продолжат обсуждать соответствующие вопросы с заинтересованными сторонами, непосредственно пострадавшими вследствие конфликта, подчеркивая, что их взгляды и опасения должны быть учтены в случае любого переговорного решения.

Сопредседатели подчеркивают, что в соответствии со своим мандатом они по-прежнему полностью привержены оказанию сторонам помощи в поиске мирного решения конфликта.

Сопредседатели также выражают полную поддержку беспристрастной и критической работе по мониторингу, проводимую личным представителем действующего председателя ОБСЕ и его командой».