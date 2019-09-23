Карабах сообщает о попытке диверсии, Азербайджан опровергает

Министерство обороны Нагорного Карабаха сообщает, что пресечена попытка диверсионного проникновения с азербайджанской стороны.

Вчера в районе 16:15 в направлении одной из боевых позиций, расположенных на юго-восточном направлении линии соприкосновения, азербайджанцы предприняли попытку диверсионного проникновения, после чего постовые Армии обороны предприняли ответные шаги. Согласно сообщению Армии обороны, противник был отброшен на исходные позиции, оставив на нейтральной территории одного погибшего, а Армия обороны потерь не понесла.

«Ничего необычного не произошло. [Произошло] то, что всегда происходит, потому что у нас тот же противник с тем же видением, с теми же желаниями, с теми же планами, с теми же целями», - отметил пресс-секретарь лидера Нагорного Карабаха Давид Бабаян.

Он не исключил, что азербайджанская сторона пытается обострить ситуацию на границе в преддверии встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана.

Зограб Мнацаканян и Эльмар Мамедъяров сегодня встретятся в Нью-Йорке, где оба участвуют в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Обычно Азербайджан накануне, во время или сразу после подобных встреч прибегает к таким шагам. Но это обусловлено не этим. Это обусловлено тем, что у них армяноненавистничество – это государственная политика, и оно проявляется также в таких формах. Здесь нет какой-либо логики», - отметил Бабаян.

Спустя некоторое время после сообщения Армии обороны Нагорного Карабаха Министерство обороны Азербайджана подтвердило гибель своего военнослужащего Рамина Абдурахманова, однако, согласно азербайджанской стороне, никакой диверсии не было, а солдат заблудился и был убит армянской стороной на нейтральной территории между позициями сторон.



Азербайджанская сторона обратилась в представительство Международного комитета Красного Креста в Азербайджане для безопасной эвакуации тела погибшего солдата из нейтральной зоны.