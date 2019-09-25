Произошедшее с Айком Арутюняном должно стать уроком для властей - Марукян

Произошедшее с бывшим начальником Полиции Армении Айком Арутюняном должно стать уроком для властей, в беседе с Радио Азатутюн заявил руководитель оппозиционной фракции «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения») Эдмон Марукян, подчеркнув, что государство должно обеспечить безопасность ключевых свидетелей по делу «1 марта».

Айк Арутюнян, занимавший пост начальника полиции во время кровавых событий 1 марта 2008 года, по словам Марукяна, играл важную роль в те дни. Конечно, он в ходе предварительного следствия уже дал показания по делу «1 марта», которые также были опубликованы в прессе, однако было более важно, что он скажет в суде, подтвердит ли свои показания или, наоборот, откажется от своих слов, возможно, сделает новые заявления.

«В этом смысле, думаю, следственный орган прямо сейчас рассматривает множество версий: и самоубийство, и доведение до самоубийства, и версию убийства, которое может быть выдано за самоубийство, и в этом смысле я считаю, что мы сейчас можем иметь объективное, всестороннее расследование, я верю сейчас в это расследование. Но это также должно стать уроком, государство в установленном Уголовно-процессуальным кодексом порядке может принять меры по защите в отношении других важных свидетелей», - сказал Марукян.

На вопрос Радио Азатутюн, видит ли он необходимость в этом, Марукян ответил: «Да, я вижу необходимость. По сути, по этому конкретному делу проходят более 800 свидетелей, но следствие знает, что обвинение построено на свидетелях».

В ответ на замечание, что Кочарян в ходе судебного разбирательства назвал как раз имя Айка Арутюняна, сказав, что в те дни общался с четырьмя лицами, одним из которых был Айк Арутюнян, глава фракции «Лусавор Айастан» сказал: «Он не мог не общаться с Айком Арутюняном, потому что во время акций протеста роль полиции была очень велика. Смотрите, [тогдашнего] министра обороны [Микаэла Арутюняна] нет в стране, он находится в России и не собирается возвращаться, и Россия не выдает его нам, начальник полиции, с которым он общался, покончил жизнь самоубийством или же посмотрим, что там произошло, то есть нетрудно предпринять соответствующие действия для защиты остальных нескольких свидетелей – двух или нескольких, наиболее или наименее важных из них, как того требует закон».

«Есть данные, что после отставки Ванецяна люди очень быстро покинули страну»

Касаясь отставок Артура Ванецяна с поста директора Службы национальной безопасности (СНБ) и Валерия Осипяна с поста начальника полиции, глава оппозиционной фракции «Лусавор Айастан» подчеркивает, что после этих отставок представители бывшей власти крайне обеспокоены. По его словам, многие из них понимают, что именно посредством законодательной поправки, инициированной «Лусавор Айастан», которая уже принята в первом чтении, премьер-министр Никол Пашинян будет иметь возможность назначить на эти должности кого-то из своей политической команды, кто будет уже серьезно заниматься коррупционерами.

Напомним, что благодаря предложенной «Лусавор Айастан» законодательной поправке должности глав СНБ и полиции становятся политическими, это означает, что на эти должности может быть назначен любой человек, достигший 25 лет, последние четыре года являющийся только гражданином Армении, последние четыре года постоянно проживающий в Армении и владеющий армянским языком.

«Тот вой, те нападки на нас, которые начались со стороны республиканцев, бывшего режима, доказывают и говорят о том, что когда они говорили: «Никол ведь сказал, что мы грабители, почему же тогда мы не арестованы, почему тогда вы нас не арестовываете?», представляете, республиканцы жаловались и все еще продолжали жаловаться, но вроде больше уже не жалуются, вроде поняли, что, может быть, вот-вот их арестуют. Они жаловались: «если мы грабители, почему нас не арестовываешь? Значит, ты лжешь, значит ты лживый Никол». То есть, выходит, что они жалуются, что их не арестовали. И теперь, когда этот закон был представлен, когда освободились от этих чиновников, почему они нападают? Они уже начали разоблачать себя, значит, они чувствовали себя в большей безопасности в тех условиях», - сказал Марукян.

На замечание Радио Азатутюн, что это означает, что при чиновниках, назначенных из действующей системы, бывшая власть чувствовала себя в большей безопасности и сейчас обеспокоена, Эдмон Марукян ответил: «Однозначно, и они в ежедневном режиме дают показания об этом. Они обеспокоены, например, тем, что кто-то из политической команды может стать начальником полиции и более последовательно заниматься ими, чем до сих пор занимались разные представители этой системы. Сейчас у меня нет фактов, чтобы сказать, что Ванецян или Осипян должен был поймать того-то и не поймал, но тот вой, который они подняли в защиту Ванецяна и Осипяна, они, так сказать, себя этим выдали. Почему вы теперь всполошились? Сейчас даже есть данные о том, что после этих отставок или увольнений люди очень быстро покинули страну».

По словам Эдмона Марукяна, премьер-министр Никол Пашинян должен, наконец, открыто и прозрачно объяснить, почему уволил Артура Ванецяна, если тот покровительствовал коррупционерам, то общественности нужно сказать об этом. Кстати, Марукян уверен, что за счет революции и также не без помощи Пашиняна Ванецян набрал высокий рейтинг, который сейчас использует против той же революции. Причем, после своей отставки Ванецян продолжает набирать этот рейтинг за счет футбола.

«Когда премьер-министр по каждому вопросу обращался в СНБ, мы критиковали премьер-министра, говоря, что СНБ не может и не должна заниматься каждым вопросом, нельзя придавать такую роль этому органу, и сегодня они страдают в результате допущенных ими же ошибок. Скажу, что и футбол также здесь капитализируется», - отметил Марукян.

На вопрос Радио Азатутюн, способствует ли рейтингу руководство Федерацией футбола, глава фракции «Лусавор Айастан» ответил утвердительно, выразив мнение, что нельзя было давать главе СНБ возможность руководить подобным органом, так как они несовместимы.