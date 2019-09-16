Должности глав СНБ и полиции становятся политическими

Парламент Армении сегодня в первом чтении принял предложение фракции «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения») о внесении поправок в законы «О службе в органах национальной безопасности» и «О службе в полиции», согласно которым директором Службы национальной безопасности (СНБ) и начальником Полиции могут быть назначены все те лица, которые удовлетворяют требованиям, предъявляемым кандидату в депутаты.

По действующему закону, директором СНБ может быть назначен тот служащий СНБ, который до назначения занимал в этой системе должность высшей группы или как минимум три года занимал должность главной группы и имеет звание не ниже полковника. Начальником Полиции может быть назначен тот служащий полиции, который до назначения занимал должность высшей группы полиции или как минимум три года занимал должность главной группы и имеет звание не ниже полковника полиции.

А согласно предложенному изменению, все эти требования больше не обязательны и директором СНБ или начальником Полиции может быть назначен любой человек, достигший 25 лет, последние четыре года являющийся только гражданином Армении, последние четыре года постоянно проживающий в Армении и владеющий армянским языком.

Оппозиционная «Лусавор Айастан» в обосновании своей законодательной инициативы отмечает, что по действующему закону «глава государства ограничен назначением руководителей важных силовых структур из круга лиц, прошедших службу в той же системе, что является абсолютно неприемлемой регуляцией».

Следовательно, предлагается исключить должности начальника Полиции и директора СНБ из списка должностей служащих полиции и органов нацбезопасности, включив их в список политических должностей.

Хотя правящая фракция «Мой шаг» сегодня проголосовала в поддержку этого законопроекта, однако руководитель парламентской комиссии по государственно-правовым вопросам Владимир Варданян в беседе с Радио Азатутюн подчеркнул, что до обсуждения законопроекта во втором чтении должен быть внесен ряд дополнений, нельзя позволить, чтобы вследствие этого изменения пострадали системы СНБ и Полиции.

«Мы проголосовали «за» в первом чтении, но между первым и вторым чтением мы должны понять, какие есть опасности, угрозы и как можно нейтрализовать эти угрозы рамках подобных правовых механизмов, - отметил Варданян, продолжив: - То есть, недопустимо возвращение к порочным явлениям, существовавшим в начале 1990-х годов, нельзя позволить, чтобы случайные люди оказались в системе. Параллельно с этим, с учетом политической ответственности, политического бремени, также обсуждается и может обсуждаться возможное назначение лиц вне системы, но обладающих соответствующими стандартами профессионализма. Я не хотел бы, чтобы это рассматривалось как решение, где профессионализм противопоставляется доверию. Нет. Здесь делается попытка найти решение, в котором будет сочетаться профессионализм, участие в политической команде, доверие и политическая подотчетность».