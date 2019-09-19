Баку вновь предлагает обмен плеными по принципу «всех на всех»

Баку заявляет, что готов обменять двух арестованных в Азербайджане армянских пленных - Карена Казаряна и Араика Казаряна, на находящихся в Степанакерте Дилхама Аскерова и Шахбаза Гулиева.
Как сообщает «Интерфакс», Государственная комиссия по вопросам военнопленных, заложников и пропавших без вести лиц Азербайджана 11 сентября направила письмо об этом в соответствующие международные структуры.
Армянская сторона ранее несколько раз отклоняла предложение Баку об обмене пленными по принципу «всех на всех». Премьер-министр Никол Пашинян несколько месяцев назад заявил, что «не может быть обмена, если проникшие с азербайджанской стороны лица совершили убийства».
Шахбаз Гулиев и Дилхам Аскеров были задержаны в 2014 году на территории Карабаха. Суд Степанакерта приговорил Аскерова к пожизненному заключению, а Гулиева - у 22 годам лишения свободы за ряд тяжких преступлений, в том числе убийство.
Один из армянских пленных, 34-летний Карен Казарян родом из села Бердаван Тавушской области. Он оказался на территории Азербайджана летом прошлого года и спустя несколько месяцев был приговорен азербайджанским судом к 20 годам тюремного заключения. По утверждению Баку, Казарян является диверсантом, между тем, по словам родственников, у него проблемы с психическим здоровьем и еще в 2013 году он был поставлен на учет в соответствующее медучреждение.
19-летний военнослужащий Араик Казарян оказался на территории Азербайджана в прошлом месяце. Азербайджанские СМИ утверждали, что он покинул воинскую часть по причине «бесчеловечного обращения». Между тем, министр обороны Армении Давид Тоноян выразил мнение, что солдат заблудился на местности.
Смотрите комментарии
Уже зарегистрированы? Войти
Еще не зарегистрировались? Зарегистрироваться
Загрузите еще комментарии