Баку вновь предлагает обмен плеными по принципу «всех на всех»

Баку заявляет, что готов обменять двух арестованных в Азербайджане армянских пленных - Карена Казаряна и Араика Казаряна, на находящихся в Степанакерте Дилхама Аскерова и Шахбаза Гулиева.

Как сообщает «Интерфакс», Государственная комиссия по вопросам военнопленных, заложников и пропавших без вести лиц Азербайджана 11 сентября направила письмо об этом в соответствующие международные структуры.

Армянская сторона ранее несколько раз отклоняла предложение Баку об обмене пленными по принципу «всех на всех». ​Премьер-министр Никол Пашинян несколько месяцев назад заявил, что «не может быть обмена, если проникшие с азербайджанской стороны лица совершили убийства».

Шахбаз Гулиев и Дилхам Аскеров были задержаны в 2014 году на территории Карабаха. Суд Степанакерта приговорил Аскерова к пожизненному заключению, а Гулиева - у 22 годам лишения свободы за ряд тяжких преступлений, в том числе убийство.

Один из армянских пленных, 34-летний Карен Казарян родом из села Бердаван Тавушской области. Он оказался на территории Азербайджана летом прошлого года и спустя несколько месяцев был приговорен азербайджанским судом к 20 годам тюремного заключения. По утверждению Баку, Казарян является диверсантом, между тем, по словам родственников, у него проблемы с психическим здоровьем и еще в 2013 году он был поставлен на учет в соответствующее медучреждение.

19-летний военнослужащий Араик Казарян оказался на территории Азербайджана в прошлом месяце. Азербайджанские СМИ утверждали, что он покинул воинскую часть по причине «бесчеловечного обращения». Между тем, министр обороны Армении Давид Тоноян выразил мнение, что солдат заблудился на местности.