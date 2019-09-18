Министр обороны опровергает слухи о своей возможной отставке

Министр обороны Давид Тоноян сегодня опроверг слухи о своей возможной отставке.
В парламенте, отвечая на вопрос журналистов, насколько верны муссирующиеся в прессе слухи о том, что он собирается подать в отставку, Тоноян сказал: «Как видите, не верны. Нет, ничего подобного нет».
Министр заверил, что какого-либо обсуждения с премьер-министром на эту тему не было.
Отставку Артура Ванецяна с поста директора Службы национальной безопасности (СНБ) Давид Тоноян комментировать не стал: «Не могу комментировать, потому что это было личное решение».
Министр обороны также отказался комментировать заявление Ванецяна о своей отставке. «Опять же не могу комментировать, потому что комментарии – это его прерогатива, и я считаю, что Ванецян сделает это в свое время».
На замечание, что есть мнение, что отставка Ванецяна явилась следствием разногласий, Тоноян ответил: «Ну, я считаю, что без причин отставок не бывает».
«[Бывший] директор Службы национальной безопасности – мой друг, мой коллега, мы довольно долгое время, полтора года тесно сотрудничали, я оставлю все комментарии ему», - подчеркнул глава Минобороны.
В связи со слухами об ожидающейся отставке начальника полиции Валерия Осипяна министр обороны сказал: «Я не знаю, такого нет, и я опровергаю любое обсуждение на эту тему на Совете безопасности».
На вопрос, есть ли у него разногласия с премьер-министром Николом Пашиняном, Тоноян ответил: «Нет, разногласий быть не может, мы работаем очень синхронизировано».
Министр не считает, что отставки руководителей силовых структур представляют угрозу с точки зрения безопасности. «Действует система», - подчеркнул он.
Тоноян также заверил, чт отставок высокопоставленных чиновников в возглавляемом им ведомстве не ожидается.
Позже стало известно, что президент, основываясь на предложении премьер-министра, подписал указ об освобождении Валерия Осипяна от должности начальника полиции.
Напомним, в понедельник Артур Ванецян был освобожден от должности директора СНБ.
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