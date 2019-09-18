Валерий Осипян освобожден от должности начальника полиции

Президент Армении Армен Саркисян сегодня подписал указ об освобождении Валерия Осипяна от должности начальника Полиции РА, приняв за основу предложение премьер-министра РА Никола Пашиняна.

Текст указа опубликован на официальном сайте президента Армении.

Сегодня ранее в аппарате президента Радио Азатутюн сообщили, что получили предложение премьер-министра об освобождении Осипяна от должности главы полиции.