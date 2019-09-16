Премьер-министр обещает, что с каждым месяцем результаты изменений будут все более ощутимыми и заметными

С каждым месяцем результаты происходящих в стране изменений будут все более ощутимыми и заметными, заверил премьер-министр Никол Пашинян на сегодняшней пресс-конференции в Ванадзоре.

Как и на предыдущей пресс-конференции, и на этот раз премьер привел 100 фактов, которые свидетельствуют о происходящих позитивных изменениях в экономике и других сферах Армении. В частности, он отметил, что с момента его вступления в должность и до сентября этого года в Армении были созданы более 65 тысяч новых рабочих мест, вырос экспорт, внешний долг сократился на 120 млн долларов, увеличилось финансирование оборонной сферы, правительство одобрило проект закона о повышении порога минимальной заработной платы с 55 тыс. до 68 тыс. драмов, изменения в связи с чем затронут 45 тысяч человек, работающих в частном секторе.

«Эти происходящие изменения, конечно, уже дают результаты. Но эти результаты с каждым месцем будут все более ощутимыми и заметными», - пообещал премьер-министр Пашинян.

В ходе пресс-конференции премьер-министр коснулся уголовных дел, связанных с нанесенным государству ущербом, отметив, что динамика возмещения этого ущерба его не удовлетворяет.

«Но мы фиксируем то, что есть, и нужно работать в этом направлении, - сказал Никол Пашинян. – Общественность говорит: почему вы не возвращаете награбленное? Правильно говорит. Нет, мы возвращаем, но почему возвращаем недостаточными темпами? Потому что эта коррумпированная система была создана не просто так, она для себя установила множество законов и ограничений, чтобы вы как журналисты, мы все не имели доступа и не могли увидеть полную картину. Когда говорили: а где деньги Сашика [Александр Саргсян - брат третьего президента Армении Сержа Саргсяна - ред.], о которых вы заявляли? Хотя происходящие в последнее время события приводят меня к выводу, что Сашик - самый невинный человек в этой семье. Коррупционные деньги до последней копейки будут возвращены в госбюджет Армении».

Что касается судебных реформ, то премьер-министр назвал процесс актуальным. Он сказал, что в ближайшее время будут созданы антикоррупционные органы, которые будут заниматься оценкой имущественных и профессиональных возможностей судей и других должностных лиц.

По словам Пашиняна, наиболее опасные угрозы для Республики Армения исходят от судебной системы Армении. «Но, тем не менее, в результате очень серьезных дискуссий мы пришли к убеждению, что нужно здесь пойти хирургическим, но институциональным путем, чтобы так не получилось, что мы, поспешно решая какую-то задачу, на самом деле не задачу решали, а меняли формулировку задачи. Какова наша цель? Иметь независимую судебную систему», - сказал премьер-министр.

Значительная часть сегодняшней пресс-конференции была посвящена ответам на вопросы о горнодобывающей промышленности и, в частности, проблеме Амулсарского золотоносного рудника.

Премьер-министр подчеркнул, что не следует демонизировать горнодобывающую промышленность, назвав эту сферу стратегической, являющейся единственным источником валюты в стране в условиях возможного кризиса или войны. «Следовательно, демонизировать горнодобывающую промышленность означает наносить удар по безопасности нашей страны», - сказал он.

По его словам все проявления цивилизации наносят ущерб окружающей среде, включая изобретение письма. «Что предлагаете? Вернуться в бронзовый век?» - сказал Пашинян.

Отвечая на вопрос о том, не считает ли он растратой 400 тысяч долларов, выделенные компании «Элард» на проведение экспертизы по вопросу эксплуатации Амулсарского рудника, глава правительства заявил, что любую сумму, потраченную во имя правды, нельзя считать потраченной зря.

Исходных данных недостаточно для оценки рисков эксплуатации рудника. Таково было заключение команды «Элард». Через несколько дней после этого заключения премьер-министр Никол Пашинян в прямом эфире в Facebook сказал, что «как минимум на данный момент у нас нет никаких правовых оснований для запрета эксплуатации Амулсарского рудника», и призвал жителей Джермука разблокировать ведущую к руднику дорогу.

На сегодняшней пресс-конференции премьер подчеркнул, что во время видеоконференции с представителями «Элард» выяснилось еще одно обстоятельство: «Когда я задал им вопрос, гарантируют ли они безопасность в предложенных ими условиях, они сказали, что в любом случае гарантом безопасности является компания «Лидиан». И они сказали, что должно начаться строительство, а остальное по ходу мы сможем урегулировать. По части дороги: мы имеем решение суда Республики Армения об открытии дороги. Административный суд вынес решение об открытии дороги».

Никол Пашинян счел важным также не поддаваться манипуляциям. Он подчеркнул, что правительство примет решение не под давлением, а руководствуясь правдой, законом, реальностью и национальными и государственными интересами Армении.

«Многие говорят: правительство решило дать разрешение. Правительство не решило дать разрешение. Разрешение дали еще до нас. Сейчас правительство должно ответить на вопрос: есть ли основание для отмены этого разрешения или нет? Если есть, то оно будет отменено, если нет – не будет отменено», - пояснил премьер.

Вопрос эксплуатации Амулсарского рудника сейчас находится в ведении Экологической инспекции и в рамках расследуемого в Следственном комитете уголовного дела. Никол Пашинян направил в инспекцию поручение провести новые проверки.

«Будут проведены полевые работы. И будут проведены работы с документами», - сообщил руководитель инспекционного органа по охране природы и недрам Виген Аветисян.



Аветисян подчеркнул, что эти проверки будут проведены на месте с полевыми лабораторными экспертизами. Пока инспекция находится на подготовительном этапе.

Срок проверок может затянуться до 75 дней, в зависимости от результатов лабораторных исследований. Если в результате проверок будут выявлены отклонения, для их устранения компании «Лидиан» будет дано время. Если у компании не будет желания или возможности устранить эти отклонения, инспекционный орган обратится в Министерство территориального развития с вопросом о прекращении выданного «Лидиан» разрешения на недропользование, а также в Министерство охраны природы – с вопросом о приостановке Оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).