Эксперт «Элард»: ОВОС компании «Лидиан» неполная и не позволяет в полной мере оценить воздействие

Международная команда «Элард» заявляет, что не может ответить на вопрос, безопасна ли эксплуатация Амулсарского золотоносного рудника, поскольку исследования и Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) компании «Лидиан» неполные и ненадежные.

«ОВОС «Лидиан» является неполной и не позволяет в полной мере оценить или дать количественную оценку воздействия. Нашей задачей было оценить достоверность и надежность их ОВОС. Ответ следующий: мы не смогли оценить, исходя их всех недостатков», - в ходе продлившейся 2,5 часа видеоконференции заявил один из экспертов «Элард», гидрогеолог Нидал Рабах.

Видеоконференция была проведена вчера вечером в правительстве с участием 8 экспертов «Элард», представителей «Лидиан», ответственных ведомств правительства и парламентских фракций «Мой шаг» и «Процветающая Армения».

Видеоконференция прошла в формате вопросов и ответов, отвечала на вопросы команда «Элард».

Отвечая на уточняющий вопрос премьер-министра, Нидал Рабах отметил: «Их оценка, их изучение, их исследование, будь то о социальном или экологическом воздействии, ненадежны».

Если оценки неполные, как они могут говорить об управлении рисками, о мерах по смягчению, поинтересовались депутаты. Рабах ответил, что их предложения являются концептуальными, общими, которые применяются в горнодобывающей промышленности в разных странах. «Это везде одинаково. Нужно контролировать потоки воды, нужно контролировать подземные воды, нужно очищать загрязненные воды до того, как выпускать их в окружающую среду», - сказал он.

Из обсуждения стало ясно, что заявление Следственного комитета о том, что риски, связанные с эксплуатацией рудника, являются управляемыми в случае выполнения предложенных «Элард» 16 мер по смягчению и что 10 из этих 16 мер «Лидиан» уже запланировала, является спорным.

«Как могло случиться, что в том же документе «Элард» не увидела этого, а Следственный комитет увидел? Прошу, пусть сначала ответят представители «Элард»», - сказал премьер-министр.

«Мы говорим, что предложенный ими проект очистки и меры недостаточны на данном этапе», - ответили эксперты «Элард».

Никол Пашинян озвучил следующий вопрос: если приглашенные правительством эксперты говорят о многочисленных недостатках в ОВОС, а этот документ получил в 2016 году положительное заключение в Министерстве охраны природы, как получается, что Следственный комитет пришел к выводу, что нет чиновников, скрывших риски эксплуатации рудника?

Вопрос был задан руководителю следственной группы Юре Иваняну, который, как выяснилось вчера, приходится родственником бывшему министру охраны природы Арамаису Григоряну, утвердившему данную ОВОС.

«Господин премьер-министр, по сути, никакие данные скрыты не были. Все изучения, все исследования были представлены, и на их основании были сделаны заключения», - ответил Иванян.

Никол Пашинян продолжил задавать вопросы: «Если «Элард» зафиксировала, к примеру, что данные об испарении преувеличены, водный баланс рассчитан неверно, почему это не изучили, была ли скрыта информация, содержащая экологический риск или нет? «Почему эксперт «Элард» увидел, что данные неполные, а сотрудник или чиновник нашего Министерства охраны природы и не увидел этого. И почему вы не увидели, что эти данные неполные, и почему, когда «Элард» сказала, что они неполные, вы не обратили на этот факт внимания?»

Председатель Следственного комитета Айк Григорян сказал, что они не располагают информацией о том, что чиновник министерства что-либо скрыл.

«А вы не видели, что данные неполные? - снова спросил Пашинян. - Я не говорю, что вы должны прийти к выводу о преднамеренности или непреднамеренности. Более важно то, как вы пришли к тому, что нет экологических рисков».

Айк Григорян на это ответил: «Исходя из того, что если будут применены максимальные меры по смягчению, несмотря на эти недостатки, они [риски] нейтрализуются».

Глава следственной группы Юра Иванян добавил, что команда «Элард» отметила недостатки и в связи с этим не указала, какие есть риски загрязнения окружающей среды.

Так и не стало ясно, почему в этом случае Следственный комитет не заявил, что есть необходимость в новой ОВОС

Видеоконференция была завершена с решением дождаться ответа Министерства охраны о том, есть ли необходимость в новой ОВОС. Ответ будет дан до 4 сентября.