Премьер-министр в вопросе Амулсара остается при своем мнении

Премьер-министр Никол Пашинян сегодня в прямом эфире на своей странице в Facebook говорил о вопросе Амулсарского золотоносного рудника, почеркнув, что остается в этом вопросе при своем ранее высказанном мнении.

По словам премьера, сейчас нет правовых оснований для того, чтобы запретить компании «Лидиан» эксплуатировать Амулсарский рудник. Компания подтвердила, что будет эксплуатировать рудник в соответствии с самыми высокими стандартами и не допустит утечек отходов. Пашинян подчеркнул, что правительство может в ежедневном режиме проводить мониторинг, и если будет выявлено какое-либо отклонение, только тогда можно будет лишить «Лидиан» лицензии.

Премьер-министр поручил Инспекционному органу по охране природы и недрам проверить те пробелмы, которые указаны в докладе «Элард».

Продолжится также предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному по вопросу Амулсара. После скандальной истории Юрий Иванян больше не будет возглавлять следственную группу по делу Амулсара, вместо него назначен заместитель председателя Следственного комитета Арсен Айвазян.

В конце августа стало известно, что руководитель следственной группы по делу Амулсара Юра Иванян и бывший министр охраны природы Арамаис Григорян, который в 2016 году утвердил экспертное заключение по эксплуатации рудника, являются родственниками. В связи с этим в Следственном комитете было назначено служебное расследование.

Глава правительства в ходе прямого включения несколько раз попросил зищитников окружающей среды разблокировать ведущую к Амулсарскому руднику дорогу, заверив, что до апреля строительство там вестись не будет, а блокирование дороги наносит большой удар по экономическому имиджу Армении.

Напомним, в прошлом месяце премьер заявил, что считает целесообразным разрешить эксплуатацию Амулсарского рудника.

На днях в правительстве состоялась видиоконференция с участием экспертов «Элард», представителей «Лидиан», ответственных ведомств правительства Армении и парламентских фракций «Мой шаг» и «Процветающая Армения», которая завершилась решением дождаться ответа Министерства охраны природы на вопрос о том, есть ли необходимость в проведении новой Оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) в случае эксплуатации Амулсарского рудника.