Пашинян считает целесообразным разрешить эксплуатацию Амулсарского рудника

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня под конец продлившегося около 1,5 часов прямого эфира в Facebook заявил, что считает целесообразным разрешить эксплуатацию Амулсарского рудника.

«Из интересов нашего правительства, государства, народа, страны исходит, чтобы мы удовлетворили легитимное, выдвинутое нами и получившее голос доверия народа условие, то есть, дали возможность, чтобы Амулсарский рудник эксплуатировался», - заявил Пашинян.

В ходе прямого эфира представив всю предысторию и сложившуюся ситуацию вокруг Амулсарского золотого рудника, представленные ему факты, экспертные оценки и напомнив о сделанных им самим ранее заявлениях и оценках, Пашинян заверил, что имеющаяся на данный момент у правительства инфомрация является ясной: эксплуатация рудника не наносит ущерба озеру Севан и Джермуку.

«Говоря «не наносить ущерба», мы не имеем в виду, что если должно было вылиться в Севан 10 литров грязной воды, сделаем так, чтобы вылилось хотя бы 1,5 литра или 20 граммов. Ни литра грязной воды. [Рудник] должен работать по самым высоким экологическим стандартам загрязнения. И наше наше заключение по процедурам таково», - отметил глава правительства.

«И если теоретически появится информация, которая опровергнет эту мою оценку, я ничем не скован», - также добавил Никол Пашинян.

Американо-британская компания «Лидиан Армения» начала эксплуатацию Амулсарского золотоносного рудника еще в 2016 году, заявив, что инвестирует более 400 млн долларов.

Дорога, ведущая к Амулсарскому руднику, уже больше года перекрыта. Ее перекрыли и дежурят на территории жители прилегающих общин, которые выступают против добычи золота на территории их общин.

Сегодня с утра экологи и жители прилегающих к Амулсару населенных пунктов провели акцию протеста против эксплуатации рудника на проспекте Баграмяна в Ереване. Когда протестующие попытались перекрыть проспект, полицейские применили силу, восстановив дорожное движение и подвергнув приводу шестерых участников акции протеста.