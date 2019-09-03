Торговая палата Америки в Армении: Проблема Амулсара направляет негативные сигналы инвесторам

Торговая палата Америки в Армении (ТПАА) обратилась с письмом к премьер-министру Армении Николу Пашиняну в связи с событиями, разворачивающимися вокруг Амулсарского проекта члена палаты - компании «Лидиан Армения», ожидая «справедливого подхода к инвестициям и применения закона».

ТПАА отмечает, что «придает важность профессиональному и беспристрастному осуществлению аудитов в сфере горнорудной промышленности, в то же время, выражает недоумение, поскольку проект «Лидиан Армения» - единственный, для которого вынудили провести три аудита, а дорога к месту его реализации уже больше года остается незаконно закрытой».

«И это в том случае, что Амулсарский проект «Лидиан Армения» соответствует самым высоким международным экологическим стандартам и стандартам в сфере социального управления Международной финансовой корпорации и Европейского банка реконструкции и развития», отмечается в адресованном Николу Пашиняну письме, которое опубликовано на сайте палаты в Facebook.

«Мы сожалеем, что даже после третьего аудита и подтверждения Вами факта соответствия проекта самым высоким экологическим стандартам, допуск на территорию рудника все еще не обеспечен, более того, обсуждается возможная необходимость проведения еще одной Оценки воздействия на окружающую среду», - говорится в письме.

«ТПАА не только обеспокоена несправедливым отношением к члену палаты, который является крупнейшим инвестором в Армении, но и, как ведущая бизнес-организация, негативным влиянием ситуации вокруг Амулсара, длящейся уже более года. Эта проблама направляет однозначно негативные мессиджи потенциальным инвесторам и превращает Армению в непривлекательную по части инвестиций страну», - пишет палата, выражая уверенность в том, что дальнейшая отсрочка реализации программы Амулсара усугубит проблему.

ТПАА – бизнес-ассоциация, которая была основана в Армении в 2000 году и сейчас представляет интересы более 140 компаний малого, среднего и крупного бизнеса, местного и иностранного происхождения, действующих почти во всех отраслях экономики страны.

Напомним, на днях в ходе проведенной в правительстве видеоконференции международная команда «Элард», которая по заказу правительства провела экспертизу по Амулсарскому золотоносному руднику, заявила, что не может ответить на вопрос, безопасна ли эксплуатация Амулсарского рудника, поскольку исследования и Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) компании «Лидиан Армения» являются неполными и не заслуживают доверия. Было принято решение дождаться ответа Министерства охраны природы о том, есть ли необходимость в новой ОВОС. Ответ ожидается до 4 сентября.