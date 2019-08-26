В результате эксплуатации Амулсарского рудника рейтинг власти может немного снизиться - Мирзоян

В результате эксплуатации Амулсарского золотоносного рудника рейтинг власти может немного снизиться, сегодня на брифинге с журналистами в Национальном собрании заявил спикер парламента Арарат Мирзоян.

«Я согласен с утверждением о том, что от этого рейтинг власти может немного снизиться, хотя не думаю, что большинство тех активных людей, которые занимаются этим и агитируют против эксплуатации рудника, исходя из принципа, что гора Амулсар останется и не станет рудником, отдало свои голоса за «Мой шаг»», - отметил Арарат Мирзоян.

На вопрос Радио Азатутюн, будет ли правительство прислушиваться к мнению общественности в том, как решить этот вопрос, чтобы развеять опасения, Мирзоян ответил: «Замечательно, что этот дискурс присутствует в армянском обществе, и вообще было бы хорошо, чтобы по всем важным вопросам было столкновение мнений. Конечно, здесь мы можем говорить о цивилизованности оценок и формулировок в ходе столкновения этих мнений, но это одна из первых попыток, когда вокруг такого серьезного вопроса действительно звучат серьезные, аргументированные мнения, которые должны быть обстоятельно обсуждены».

«Я уверен, вы знаете, на каком этапе сейчас находится вопрос Амулсара. Премьер-министр, по сути, задал Министерству охраны природы вопрос, и теперь Министерство охраны природы должно дать заключение о том, дает ли экспертиза ELARD или какой-либо другой факт основание считать, что есть необходимость в новой Оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС)», - сказал спикер НС.

А на вопрос, есть ли у него какие-либо опасения, он ответил: «Как у здравомыслящего человека может не быть опасений, другое дело, что эти опасения могут быть развеяны или не развеяны. Как может какой-либо гражданин Республики Армения быть равнодушным в связи с отходами, вызванными деятельностью какого-либо рудника? Никто ведь не является врагом этой страны, все мы любим нашу родину, и в связи с рудниками возникают опасения. Другое дело опять-таки, что мы должны посмотреть, как это влияет, управляемы риски или нет, есть ли необходимость в новой ОВОС или нет».

Американо-британская компания «Лидиан Армения» начала эксплуатацию Амулсарского золотоносного рудника еще в 2016 году, заявив тогда, что инвестирует более 400 млн долларов. Дорога, ведущая к Амулсарскому руднику, уже больше года перекрыта. Ее перекрыли и дежурят на территории жители прилегающих общин, которые выступают против добычи золота на территории их общин.

В понедельник, 19 августа, экологи и жители прилегающих к Амулсару населенных пунктов на проспекте Баграмяна в Ереване провели акцию протеста против эксплуатации рудника. Когда протестующие попытались перекрыть проспект Баграмяна, полицейские применили силу, восстановив движение транспорта, и подвергли приводу шестерых участников акции протеста.​

Вечером того же дня в ходе прямого эфира в Facebook премьер-министр Никол Пашинян заявил, что считает целесообразным разрешить эксплуатацию Амулсарского рудника.​

На следующий день Никол Пашинян сообщил, что заключение компании «ЭЛАРД» (Earth Link & Advanced Resources Development (ELARD)), проведшей экспертизу Амулсарского рудника, аппарат правительства направляет в Министерство охраны природы, чтобы выяснить, «есть ли в заключении данные, которые, согласно законодательству Армении, вызывают необходимость в проведении новой Оценки воздействия на окружающую среду для эксплуатации Амулсарского рудника».

Отметим, что в минувшую субботу группа активистов, выступающих против эксплуатации Амулсарского рудника, провела в Ереване шествие с лозунгом «Амулсар не должен стать рудником».