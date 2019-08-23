Пашинян обсудит с представителями компании «ЭЛАРД» заключение экспертизы по вопросу Амулсара

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, который в данный момент находится в Джермуке, сообщил местным жителям, что в следующую субботу проведет по Skype совещание с представителями компании «ЭЛАРД», которая по заказу правительства провела комплексную экспертизу по Амулсарскому золотоносному руднику, и представит людям ответы на волнующие вопросы.

Вопрос эксплуатации Амулсарского золотоносного рудника является одной из самых бурно обсуждаемых тем в последние дни. Заключение «ЭЛАРД», за которое государство заплатило 400 тыс. долларов, трактуется по-разному.

Согласно Следственному комитету, результаты экспертизы показали, что очень маловероятно, что загрязненные воды рудника Амулсар окажут какое-либо влияние на источники Джермука.

Между тем, экологи, геологи продолжают настаивать, что вследствие эксплуатации Амулсарского золотоносного рудника источники минеральных вод Джермука и озеро Севан будут поставлены под угрозу. Они утверждают, что Оцена воздействия на окружающую среду (ОВОС), представленная компанией «Лидиан», получившей лицензию на эксплуатацию Амулсарского рудника, была проведена неполноценно.

Американо-британская компания «Лидиан Армения» начала эксплуатацию Амулсарского золотоносного рудника еще в 2016 году, заявив тогда, что инвестирует более 400 млн долларов. Дорога, ведущая к Амулсарскому руднику, уже больше года перекрыта. Ее перекрыли и дежурят на территории жители прилегающих общин, которые выступают против добычи золота на территории их общин.

В понедельник, 19 августа, экологи и жители прилегающих к Амулсару населенных пунктов на проспекте Баграмяна в Ереване провели акцию протеста против эксплуатации рудника. Когда протестующие попытались перекрыть проспект Баграмяна, полицейские применили силу, восстановив движение транспорта, и подвергли приводу шестерых участников акции протеста.​

Вечером того же дня в ходе прямого эфира в Facebook премьер-министр Никол Пашинян заявил, что считает целесообразным разрешить эксплуатацию Амулсарского рудника.​

На следующий день Никол Пашинян сообщил, что заключение компании «ЭЛАРД» (Advanced Resources Development (ELARD)), проведшей экспертизу Амулсарского рудника, аппарат правительства направляет в Министерство охраны природы, чтобы выяснить, «есть ли в заключении данные, которые, согласно законодательству Армении, вызывают необходимость в проведении новой Оценки воздействия на окружающую среду для эксплуатации Амулсарского рудника».

Премьер сегодня ходил по улицам Джермука, беседовал с людьми, посещал дома гражадан. Пашинян говорил также о строгом контроле, который установлен над процессом эксплуатации Амулсарского рудника.

«Сейчас вопрос в следующем: у нас нет другого варианта. Я вновь повторяю, на совещаниях, проведенных мною в последнее время, я сказал: ответьте на один простой вопрос: какую задачу мы ставим, мы ставим задачу, чтобы оттуда вылилось в природу 10 единиц загрязненной воды? Мы сейчас ставим задачу, чтобы вместо 10 единиц загрязненной воды было 2 единицы? Специалисты мне говорят: нет, мы ставим задачу, чтобы загрязнение было равно нулю. И есть следующий вопрос: говорят, а как мы это обеспечим? Мне говорят следующее: существует, согласно плану, ежедневный, еженедельный и ежемесячный мониторинг. Что это означает? Это означает, что группа под эгидой государства будет ходить и с противоположного поля, горы брать траву. Причем, в эту группу будут входить представители компании, представители правительства и представители гражданского общества. Эта трава должна будет пройти лабораторное исследование. Если выяснится, что на ней больше пыли, чем должно быть по международным стандартам, дается 90 дней срока для устранения проблемы, потому что должен быть найден источник пыли. Если проблема не устраняется, рудник закрывается полностью на законных основаниях», - отметил премьер-министр.

«Я хочу представить свою позицию: если есть гарантия, это одна ситуация, если нет гарантии, это другая ситуация. Моя позиция и год назад была такой же, поскольку не имеет значения - предыдущее правительство или нынешнее правительство. Обязательство Армении - это обязательство Армении», - добавил Пашинян.