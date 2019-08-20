Прокуратура направила в СНБ публикации о предполагаемых преступлениях, касающихся Амулсарского рудника

Публикации в средствах массовой информации и в социальных сетях о ситуации вокруг Амулсарского золоторудного месторождения, в которых сообщается о предполагаемых преступлениях, включая о коррупционной сделке по вопросу Амулсара, направлены в Службу национальной безопасности (СНБ) для расследования упоминающихся в них обстоятельств. Об этом сегодня на своей странице в Facebook написала глава Департамента общественных связей Генеральной прокуратуры Армении Аревик Хачатрян.

Напомним, что вчера полиция применила силу против демонстрантов, протестовавших против эксплуатации Амулсарского рудника, шесть человек были подвергнуты приводу. Вечером в прямом эфире на своей странице в Facebook премьер-министр Никол Пашинян заявил, что считает целесообразным разрешить эксплуатацию золоторудного месторождения.