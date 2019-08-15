Адвокат Кочаряна: Освобожденные территории априори не могут считаться частью Карабаха

Официальный Степанакерт отреагировал на вчерашнее нашумевшее заявление адвоката второго президента Армении Роберта Кочаряна, обвиняемого в Армении в свержении конституционного строя, Ованнеса Худояна, напомнив, что, согласно Конституции Нагорного Карабаха, «освобожденные территории считаются неотъемлемой частью Арцаха».

Заместитель руководителя аппарата президента Нагорного Карабаха Давид Бабаян сегодня в беседе с Радио Азатутюн подчеркнул: «Каждый патриот считает, что возврата к прошлому не будет, в том числе и в плане границ».

«Существует Конституция Республики Арцах, в этой Конституции все сказано. Вообще, границы и территория Республики Арцах включают в себя бывшую Нагорно-Карабахскую Автономную Область (НКАО), часть НКАО, потому что есть территории, оккупированные Азербайджаном: некоторые части Мартунинского и Мартакертского районов, так сказать, бывшие Шаумянский и Геташенский районы также оккупированы Азербайджаном, а мы освободили эти территории, и теперь это для нас Республика Арцах, это так фактически и реально, и морально, и с любой точки зрения», - подчеркнул Бабаян.

На вопрос Радио Азтатуюн, что, по его мнению, означает подобное заявление адвоката Роберта Кочаряна, который был президентом Нагорного Карабаха и является героем Арцаха, заместитель главы аппарата президента Карабаха ответил: «Я не могу сказать, это вы скорее должны уточнить у соответствующих звеньев. Я могу только сказать, какое мы имеем административно-территориальное деление согласно нашей Конституции, и мы считаем, что мы эти территории не оккупировали, не захватили, а освободили кровью наших ребят, и мы это всегда говорим и продолжим говорить, и каждый патриот считает именно так, что возврата к прошлому не будет, как хотите рассматривайте это, с точки зрения границ или статуса».

В интервью, данном вчера программе «Новости» в эфире Общественной телекомпании Армении, адвокат Роберта Кочаряна, носящего звание «Герой Арцаха», Ованнес Худоян заявил: часть [освобожденных] территорий Республики Арцах не может считаться таковой априори».

«Говоря Нагорно-Карабахская Республика, я не могу вместо него сказать, что под этим понимается, но то, что мы имеем в виду, это то, что Нагорно-Карабахская Республика как независимая государственная единица, неважно – признанная или непризнанная, имеет вооруженные силы Нагорного Карабаха, ни один военнослужащий из их состава, то есть ни один военнослужащий, находящийся в подчинении Нагорного Карабаха, не был привезен в Республику Армения», - сказал Худоян.

На вопрос журналиста, разве не считает он освобожденные территории также частью Карабаха, он ответил: «Часть этих территорий Республики Арцах не может считаться таковой априори».

Как известно, действующий и бывший президенты Нагорного Карабаха Бако Саакян и Аркадий Гукасян предоставили суду гарантии, после чего первый президент Нагорного Карабаха и второй президент Армении Роберт Кочарян 18 мая этого года был освобожден из-под ареста.

На вопрос Радио Азатутюн, знает ли Бако Саакян об этом заявлении, поскольку бывший и нынешний президенты Карабаха ходатайствовали в суде об освобождении Роберта Кочаряна из-под ареста, Бабаян ответил: «Мы не должны снова спекулировать на этом. Я повторяю, в нашей Конституции все четко написано: каковы наши границы, каковы наши территории».

В Республиканской партии Армении, которая была частью власти в годы президентства Роберта Кочаряна, сегодня не стали комментировать заявление Худояна.

Представители другого коалиционного партнера, АРФ «Дашнакцутюн», также сдержанно комментируют это заявление. Представитель Верховного органа АРФД в Армении Ишхан Сагателян сообщил Радио Азатутюн, что он уже два дня, как находится не в Ереване, поэтому не может прокомментировать заявление адвоката Кочаряна. Другой представитель АРФД, директор информационных и политических программ телекомпании «Еркир Медиа» Гегам Манукян согласился ответить на вопросы Радио Азатутюн.

«Я не знаю, что сказал адвокат Роберта Кочаряна, но я могу точно сказать, что мы дорожим национальной безопасностью нашей родины гораздо больше, чем любым политическим вопросом и любыми политическими спекуляциями, поэтому мы не можем давать какой-либо комментарий по этому вопросу», - отметил Манукян.

На вопрос Радио Азатутюн, не считает ли он, что это заявление важно также с точки зрения национальной безопасности, Манукян ответил: «У нас одна родина, объединенная Армения, Республика Арцах с освобожденными территориями, комментарии, спекуляции по всем другим вопросам, мы не хотим становиться участниками каких-либо спекуляций на эту тему».

Депутат правящей фракции «Мой шаг» Национального собрания Ваагн Тевосян квалифицировал заявление адвоката героя Арцаха как «случайное высказывание».

«Я хочу надеяться, что это не тактика защиты, во всяком случае, я думаю, что адвокат имеет право использовать любую тактику защиты для защиты прав своего клиента, но я также считаю, что это просто случайное высказывание личного мнения или, не знаю, связанное с отношением к праву. Я подожду развития событий».

На вопрос, считает ли он, что это было неосторожное заявление, Тевосян ответил: «Да, я более склонен к этой мысли».

В течение дня c заявлением выступил сам адвокат Ованес Худоян, на своей странице в Facebook написав: «Мне жаль, что во вчерашнем интервью я не смог правильно сформулировать свою мысль, что стало предметом неуместных спекуляций. Это факт, что у меня нет политического опыта, надеюсь, его и не будет, так как это выходит за рамки моих профессиональных интересов. Учитывая, что в связи с отдельными интервью важно личное мнение господина Кочаряна, а не мое профессиональное мнение, в следующий раз перед тем, как затронуть тему, я обязательно посовещаюсь относительно формулировок с господином Кочаряном и поделюсь уже его мнением».

Кстати, после скандального заявления адвоката Роберта Кочаряна прошел уже один день, однако офис второго президента так и не выступил с заявлением. Мы связались с руководителем офиса Виктором Согомоняном, чтобы узнать, что думает герой Арцаха в связи со словами своего адвоката.

«Адвокат дал исчерпывающее объяснение», - ответил Согомонян.