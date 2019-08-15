Азербайджан продолжает критиковать степанакертские заявления Пашиняна

Официальный Баку заявляет, что премьер-министр Армении Никол Пашинян своими последними заявлениями в Степанакерте перешел красную черту.

«За этой чертой лежит еще большее обострение ситуации и рост напряженности, - сказала российскому агентству «Интерфакс» пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, добавив: - Подобная безответственная риторика не только полностью противоречит как международному праву, так и позиции международных посредников, но и может свести на нет все усилия, направленные на мирное урегулирование конфликта».

Выступая 5 августа на митинге в Степанакерте, организованном в связи с проведением Панармянских игр, премьер-министр Армении заявил: «Целью переговорного процесса по урегулированию арцахского вопроса должна быть защита достижений Арцахской освободительной борьбы, которая велась за суверенитет и безопасность народа Арцаха. Любое решение по итогам переговоров может считаться приемлемым для правительств Армении и Нагорного Карабаха только в случае получения одобрения народа Армении и Карабаха. Арцах – это Армения, и точка».

Официальный Баку уже на следующий день осудил это выступление премьер-министра Армении, заявив, что оно носит провокационный характер и ставит регион лицом к лицу с новой угрозой и рисками.

«Пусть никто не сомневается, что Азербайджан восстановит свою территориальную целостность и суверенитет в рамках международно признанных границ. Ответственность за создавшуюся ситуацию полностью ложится на Армению», - заявил начальник отдела по внешним связям администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Вчера пресс-секретарь МИД Азербайджана сообщила, что Баку направил письма с критикой выступления Пашиняна генеральным секретарям ООН и ОБСЕ, министрам иностранных дел стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ и всем остальным ее членам.

«В этих письмах мы обстоятельно изложили опасность складывающейся ситуации, порождаемой заявлениями Пашиняна», - сказала «Интерфакс» пресс-секретарь МИД Азербайджана. Она, однако, не сообщила, как отреагировали адресаты писем на эти опасения Баку.

Отвечая ранее на звучащую из Баку критику, МИД Армении напомнил, что премьер-министр Никол Пашинян неоднократно заявлял, что «любой жизнеспособный вариант мирного урегулирования карабахского конфликта должен быть приемлем для народов Арцаха, Армении и Азербайджана».

«Азербайджан продолжает придерживаться своих максималистских требований, которые сопровождаются угрозой применения силы, постоянно нарушает режим прекращения огня, игнорирует призывы сопредседателей Минской группы ОБСЕ по укреплению атмосферы, способствующей миру, и отвергает любое приемлемое для всех сторон решение», - подчеркнуло внешнеполитическое ведомство Армении.