МИД Армении: Власти Азербайджана не в состоянии воспринять контекст и содержание выступления премьер-министра Армении

Заявление официального Баку от 6 августа 2019 года «наглядно демонстрирует неспособность Азербайджана оставаться приверженным основным правилам приличия и порядочности, нормам цивилизованного поведения между государствами, особенно когда они касаются сторон, вовлеченных в крайне сложный и чувствительный процесс разрешения конфликтов на самом высоком уровне», заявляет Министерство иностранных дел Армении.

Как подчеркивает внешнеполитическое ведомство Армении, наличествующие в заявлении официального Баку нападки личного характера достойны осуждения и «свидетельствуют о существующей в Азербайджане культуре нетерпимости и ненависти к армянскому народу, которая направляется и поощряется властями Азербайджана».

«Власти Азербайджана, последовательно отвергающие любую возможность прямого вовлечения народа Нагорного Карабаха и избранных ими властей, осуществившие этнические чистки и другие массовые зверства в Нагорном Карабахе в 1990-х и апреле 2016 года, последовательно проводящие политику ненависти, в том числе посредством публичной героизации убийц армян, несут непосредственную ответственность за создание угроз безопасности и существования народа Арцаха, - заявляет МИд Армении, подчеркивая: - Республика Армения остается единственным гарантом народа Арцаха в деле обеспечения его безопасности, свободы, неотчуждаемых прав человека, включая развитие и право на самоопределение. Армения выражает сожаление в связи с тем, что власти Азербайджана не в состоянии воспринять контекст и содержание выступления премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна от 5 августа 2019 года, который коснулся продвижения общеармянской повестки единства, солидарности, развития и процветания Армении, Арцаха и Диаспоры».

Более того, напоминает МИД Армении, «премьер-министр Армении неоднократно заявлял, что любой жизнеспособный вариант мирного урегулирования карабахского конфликта должен быть приемлем для народов Арцаха, Армении и Азербайджана». «Однако власти Азербайджана не смогли ответить взаимностью на готовность и способность к достижению приемлемого для всех сторон урегулирования. Азербайджан продолжает придерживаться своих максималистских требований, которые сопровождаются угрозой применения силы, постоянно нарушает режим прекращения огня, игнорирует призывы сопредседателей Минской группы ОБСЕ по укреплению атмосферы, способствующей миру, и отвергает любое приемлемое для всех сторон решение. Подобные подходы периодически отражаются в заявлениях руководства Азербайджана», - подчеркивает внешнеполитическое ведомство Армении.

«Позиция Армении по мирному урегулированию остается неизменной, что четко отражено в вышеуказанном выступлении премьер-министра РА. Армения полна решимости достичь исключительно мирного урегулирования конфликта, отвергая любое применение силы или угрозы силой, также она полна решимости и в защите безопасности Республики Армения и народа Арцаха», - говорится в сообщении МИД Армении, распространенном вчера поздно вечером.

Напомним, официальный Баку решительно осудил заявление, сделанное премьер-министром Армении Николом Пашиняном в понедельник на митинге в Степанакерте, о том, что «Арцах – это Армения, и точка».