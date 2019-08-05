Бессмысленно подозревать действующее правительство Армении в заговоре против Карабаха - Пашинян

Бессмысленно подозревать действующее правительство Армении в каком-либо заговоре против Нагорного Карабаха, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая на митинге, организованном сегодня на площади Возрождения в Степанакерте и посвященном проведению 7-х Панармянских игр.

Премьер-министр представил «логику панармянства», для эффективности которой, по его словам, следует опираться «на несколько ключевых всеармянских консенсусов».

Первый консенсус, согласно Пашиняну, состоит в том, что насилие должно быть исключено из инструментария по разрешению любого внутриармянского вопроса. «Мы в нашей действительности должны исключить насилие при решении вопросов между собой. Все те силы и отдельные лица, которые рассматривают насилие как средство решения внутриармянских вопросов, должны быть отвергнуты и выброшены в мусорную корзину истории армянского народа», - заявил он, при этом добавив, что есть лишь одно исключение - применение законного насилия для раскрытия и предотвращения преступлений.

Второй консенсус, по словам премьера, состоит в том, что народ и его свободное волеизъявление являются единственным источником формирования власти. В этом смысле Пашинян счел крайне важным проведение грядущих в Карабахе президентских и парламентских выборов в атмосфере свободной конкуренции и демократии, а также обеспечение реальных гарантий выражения воли народа.

«Республика Армения должна выступить и выступит в качестве гаранта свободы волеизъявления народа Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.] и формирования легитимной власти в Арцахе посредством этого волеизъявления», - пообещал глава правительства Армении.

«Консенсус номер три - суверенитет народа Армении и Арцаха является наивысшей ценностью, и все те силы, которые попытаются вовлечь иностранные силы в решение внутриармянских вопросов, которые выступят в нашей стране как представители иностранных интересов, должны встретить и встретят самое жесткое противодействие со стороны армянского народа и его легитимного представителя – правительства Армении», - заявил Пашинян.

Четвертый консенсус, по его словам, заключается в том, Армения и Карабах должны избегать коррупции во всех ее проявлениях.

По мнению Пашиняна, пятый консенсус состоит в том, что верховенство права, равенство всех перед законом должны стать ключевыми факторами внутринациональных отношений. «Существование подверженных внешнему или внутреннему влиянию судов является угрозой национальной безопасности. В Армении и Арцахе суды должны быть независимы, - заявил премьер, в этом контексте отметив: - У нас есть много достойных людей, армянская нация дала много достойных сынов и дочерей, но недопустимо, когда кто-то свое служение народу и родине продает, чтобы получить привилегии и быть вне закона».

По мнению Пашиняна, самый главный консенсус заключается в том, что «целью переговорного процесса по урегулированию арцахского вопроса должна быть защита достижений Арцахской освободительной борьбы, которая велась за суверенитет и безопасность народа Арцаха».

По словам премьера, любое решение по итогам переговоров может считаться приемлемым для правительств Армении и Нагорного Карабаха только в случае получения одобрения народов Армении и Карабаха.

«В особенности этот принцип считаю важным подчеркнуть, чтобы показать, что бессмысленно подозревать действующее правительство Армении в каком-либо возможном заговоре против Арцаха», - заключил Пашинян.