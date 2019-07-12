Версия о хакерской атаке также рассматривается в деле о расследовании аварии в энергосистеме

Версия о хакерской атаке также рассматривается в качестве причины произошедшего в среду масштабного сбоя в работе электроэнергетической системы Армении. Об этом сегодня в беседе с журналистами сообщил координирующий энергетическую сферу заместитель министра территориального управления и инфраструктур Акоп Варданян.

На вопрос Радио Азатутюн, рассматривается ли версия хакерской атаки, Варданян ответил: «Все версии рассматриваются. На данный момент идет анализ осциллографических данных, примерно в течение недели мы завершим его. В эти часы проводится анализ фазового напряжения Ереванской ТЭЦ. Данные всех носителей всех подстанций 5-го блока Разданской ТЭС получены и находятся на стадии анализа. После завершения анализа, когда станет ясно, с какого участка началась авария, будет проведен анализ причин аварии».

На замечание о том, что премьер-министр вчера заявил, что есть две версии причин произошедшего и согласно обеим версиям причины были внешние, первая состоит в том, что колебания, вероятно, пришли из Ирана, а также вопрос, является ли вторая версия версией о хакерской атаке, замминистра ответил: «В настоящий момент есть две версии, одна состоит в том, что колебания пришли с иранской стороны, другая – это внутренние проблемы, то есть, на одной из станций возникла технологическая проблема».

Между тем, вчера на заседании правительства премьер-министр Никол Пашинян заявил: «Есть две внешние версии, вроде бы, внутренней версии нет. Но нужно действительно расследовать, понять, что стало причиной», - сказал Пашинян.

Мы попросили Варданяна, который является руководителем рабочей группы, созданной в составе Министерства территориального управления и инфраструктур, пояснить этот момент, на что он ответил: «После заявления премьер-министра динамика исследования изменилась. Пашиняну были доложены версии, имеющиеся на тот момент. Однако сейчас мы не исключаем, что авария могла произойти и из-за внутренней технологической проблемы на Ереванской ТЭС или 5-ом блоке Разданской ТЭЦ. Уточняются многочисленные данные, длительность аварии, то есть, колебания частоты длились примерно 35-40 минут, и в течение этого периода должны быть проверены все носители. Их много, они должны быть проанализированы, и тогда уже будет сообщено о причинах».

На вопрос, на каком уровне находится безопасность сети с точки зрения возможных хакерских атак, Варданян ответил: «Думаю, находится на высоком уровне. Проанализируем, ответим на все вопросы, сейчас ответ будет половинчатым. Точно на высоком уровне находится, но мне кажется, мы видели в мире много попыток, когда самое надежное можно нарушить, потому что оно создано человеком, и человек может его нарушить. Сегодня лучшая в мире действующая система внедрена в Армении, в мире лучше нее нет. Не знаю, это теперь высокий уровень или нет? Если в мире нет лучше, значит это самый высокий уровень. Мы все электронные данные получаем с точностью до минуты, с точностью до минуты отслеживаем в режиме-онлайн».

Кстати, замминистра сообщил, что авария была настолько серьезной, что электроснабжение в республике могло полностью прекратиться, а на его восстановление потребовались бы дни. В тот день в течение определенного периода времени электроснабжение было обеспечпено всего на 40%.

Вопросы о сбое в электроэнергетической системе Армении сегодня мы попытались задать также премьер-министру Николу Пашиняну, однако он не был настроен отвечать на вопросы, а телохранители оттеснили журналистов в сторону.

Премьер-министр вместе с другими высокопоставленными чиновниками сегодня присутствовал на церемонии старта строительства электростанции с комбинированным циклом газового топлива мощностью 250 МВт.

Программа стоимостью 250 млн долларов США реализуется итальянскими компаниями «Ренко» и «Симест» и немецкой компанией «Сименс». Строительство станции планируется осуществить в течение 26 месяцев после начала строительства, она будет производить самую дешевую электроэнергию в Армении среди ТЭС.