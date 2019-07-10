Точная причина произошедшего в электроэнергосистеме пока неизвестна – замминистра назвал несколько версий

Сегодня примерно в 13:00 в некоторых областях Армении и в Ереване произошли перебои с подачей электричества и колебания в сети.

Созвавший срочную пресс-конференцию заместитель министра территориального управления и инфраструктур Акоп Варданян сказал, что в электроэнергетической системе Армении произошла авария, вследствие чего вначале отключился 5-й блок Разданской ТЭС, а затем Ереванская ТЭЦ и более мелкие станции.

Замминистра, однако, заверил, что стабильность электроэнергосистемы в Армении обеспечена на 70%, электроэнергия импортируется из Грузии и Ирана, колебаний частоты нет.

Точная причина произошедшего пока неизвестна, замминистра назвал несколько версий, одна из них - синхронные аварии, произошедшие в иранской системе.

«Возможно, технологическая проблема возникла в 5-ом блоке, он отключился, затем по сети эти колебания, нарушения частоты достигли других станций, другие также отключились. Вторая версия: частота была с иранской стороны, потому что, представьте, мы посредством синхронной связи связаны с Ираном, то есть, мы одна система, одно целое с иранской энергетической системой в данный момент. Возможно, там была крупная авария. Третья версия: возможно, технологическая проблема возникла на Ереванской ТЕЦ, хотя Ереванская ТЭЦ уже опровергла это, но изучения покажут, где была проблема», - отметил Акоп Варданян.

В числе версий хакерскую атаку замминистра не рассматривал.

Вице-премьер Тигран Авинян позже написал на своей странице в соцсети Facebook, что Ереванская ТЭЦ вновь заработала. По словам вице-премьера, будет создана рабочая группа, будут проведены изучения, будут выявлены причины и виновные, если имел место человеческий фактор, этому будет дана соответствующая правовая оценка.

Эксперт в области энергетической безопасности Ваге Давтян сказал Радио Азатутюн, что есть необходимость в системном переоснащении. По его словам, поскольку Армянская АЭС находится в этапе ремонта, основную нагрузку взяли на себя теплоэлектростанции: 5-й блок Разданской ТЭС и Ереванская ТЭЦ.

«Обе обеспечивают около 40% выработки электроэнергии в Армении. Поскольку сейчас такой период, который является пиковым с точки зрения потребления электроэнергии, поэтому эти два объекта не смогли обеспечить стабильное электроснабжение. К этому также добавим то, что около 40% электроэнергетической инфраструктуры Армении, по нашим расчетам, не восстанавливалось уже в течение почти 40 лет, и мы получаем ту картину, которую имеем на сегодняшний день», - сказал Давтян.

Вследствие отключений электричества и колебаний напряжения в электросети в первой половине дня была нарушена работа Ереванского метрополитена, пассажиры несколько минут оставались в поездах. Родственники пассажиров собрались у станции метро «Площадь Республики», пытаясь получить какую-либо информацию о своих родных. В момент проведения нами видеосъемки из поездов метро людей эвакуировали. Спустя час из метрополитена сообщили, что проблема решена: людей в поездах больше не осталось, все эвакуированы.