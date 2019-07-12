В Ереване стартовало строительство новой электростанции мощностью 250 МВт

Сегодня в Ереване состоялась торжественная церемония старта строительства электростанции с комбинированным циклом газового топлива мощностью 250 МВт. Проект реализует итальянская компания «Ренко».

С целью реализации программы планируется инвестировать около 250 млн долларов США. В инвестиционной программе участвуют итальянская государственная компания «Симест», немецкая компания «Сименс», а также международные финансовые организации.

Строительство станции планируется осуществить в течение 26 месяцев после начала строительства.

По сравнению со стоимостью электроэнергии, производимой теплоэлектростанциями, стоимость электроэнергии новой станции будет ниже на 27,4 драмов за 1 кВт.ч.

Как сообщает пресс-служба аппарата премьер-министра Армении, вцеремонии принял участие премьер-министр Никол Пашинян, которому сообщили, что на этапе строительства будет привлечено 1000-1200 человек со средней зарплатой в 250-300 тысяч драмов, а в ходе эксплуатации будет создано около 230 рабочих мест.

Коэффициент полезной деятельности станции планируется довести до 53%. Новая производственная мощность в энергетической системе будет использоваться и в региональных программах, в частности, в программе обмена газ-электроэнергия Армения - Иран.

Рамочное соглашение о реализации программы было подписано 27 апреля 2017 года. Позже новым правительством РА во главе с премьер-министром Пашиняном были вновь проведены переговоры по положениям соглашения, и 13 ноября 2018 года было подписано «Измененное и переписанное рамочное соглашение» и дополнительное соглашение к «Измененному и переписанному рамочному соглашению» о строительстве на территории города Ереван электростанции с комбинированным циклом газового топлива мощностью 250 МВт.