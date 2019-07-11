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Армения

СНБ начала расследование для выяснения причин сбоя в электроэнергосистеме

Заседание правительства Армении, Ереван, 11 июля 2019 г.

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На сегодняшнем заседании правительства директор Службы национальной безопасности (СНБ) Артур Ванецян сообщил, что СНБ начала расследование для выяснения причин вчерашнего сбоя в электроэнергетической системе Армении.

«Я дал поручение подготовить материалы в связи с вчерашними колебаниями и отключениями электроэнергии, чтобы определить точные причины сбоя в энергетической системе. Хотя есть предварительные данные, но я считаю, что следует провести тщательное изучение, расследование и дать оценку тому, был умысел или нет, есть ли виновные, было ли проявлено бездействие. О результатах я доложу», - сказал Ванецян.

В свою очередь, премьер-министр Никол Пашинян заявил, что есть две версии причин сбоя и обе они внешние, внутренней причины нет.

Вчера в некоторых областях Армении и в Ереване произошли перебои с подачей электричества и колебания в сети. Чиновники заявили, что в электроэнергетической системе страны произошла авария, вследствие чего вначале отключился 5-й блок Разданской ТЭС, а затем Ереванская ТЭЦ и более мелкие станции.

Также было объявлено, что, несмотря на столь масштабную аварию, стабильность системы обеспечена на 70%. Электроэнергия была импортирована из Грузии и Ирана.

На заседании правительства премьер-министр Никол Пашинян выразил благодарность Ирану и Грузии.

Кстати, вчера премьер-министр провел телефонный разговор с президентом Ирана Хасаном Рухани, хотя, согласно пресс-службе правительства, тема аварии в армянской электроэнергетической системе не затрагивалась, обсуждались результаты состоявшегося на днях в Тегеране заседания армяно-иранской межправительственной комиссии, а также развитие сотрудничества Иран-ЕАЭС.

«Вчера, примерно в 20:00, практически уже полностью было восстановлено функционирование энергосистемы по всей республике. И в этой связи, в контексте инцидента, я хочу поблагодарить наших иранских и грузинских партнеров, которые в этой ситуации оказали очень оперативную помощь, и нам удалось избежать таких последствий, когда бы энергетическая система оказалась в длительном коллапсе. Кстати, недавно, когда мы в рабочем режиме обсуждали одну инвестиционную программу и обсуждали вопрос, связанный с преобразователем, специалисты как раз описывали подобную ситуацию, что преобразователь может в какой-то степени застраховать от подобных ситуаций, которые в энергосистеме случаются. Таким образом, теоретическая ситуация, которая затрагивалась во время обсуждения, вчера произошла на практике. Но думаю, что в целом мы можем констатировать, что наша энергетическая система продемонстрировала достаточную гибкость и жизнеспособность. Просто нужно понять причины аварии. Есть две внешние версии. Вроде бы, внутренней версии нет. Но нужно действительно расследовать, понять, что стало причиной», - сказал премьер-министр.

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