Состояние четырех пострадавших в ДТП на Зодском мосту остается тяжелым

Состояние четырех пострадавших в автомобильной аварии на Зодском мосту, в результате которой погибли шесть человек, остается тяжелым, трое из пострадавших находятся в Ожоговом центре.

В крайне тяжелом состоянии находится 20-летняя девушка, она подключена к аппарату искусственного дыхания. В тяжелом состоянии находится также мужчина средних лет, его жена также находилась в автомобиле марки «Газель», следовавшем по маршруту Арарат-Ерасхаван, и погибла на месте. Директор Ожогового центра сообщил, что в ближайшее время с больными начнут работать также психологи.

Состояние третьей пациентки Ожогового центра, 35-летней Рузан, оценивается как средней тяжести, родным удалось навестить ее. Женщина рассказала, что ей удалось выбраться из «Газели» через заднюю часть, сломав стекло. У нее также есть переломы.

Мужчина средних лет, который был доставлен в Ожоговый центр, в тот же день был перевезен в медицинский центр «Армения», поскольку у него было больше травм общего характера, чем ожогов. По предварительной информации, он был за рулем автомобиля, вышедшего на встречную полосу, его состояние также оценивается как средней тяжести, следователи пока с ним не беседовали.

«Расходы на лечение осуществляются в рамках госзаказа. Я могу с уверенностью сказать, что со дня поступления от них ничего не требовалось, да и нужды в этом не было, мы полностью предоставили и лекарства, и другие медицинские принадлежности по уходу, все эти расходы мы покрыли. Для них лечение будет совершенно бесплатным», - отметил директор Научного центра радиационной медицины и ожогов Геворк Симонян.

Вчера в еще одном ДТП в Грузии, в которое попал автомобиль с армянскими госномерами, погибли три человека, пятеро пострадали, в том числе дети. Двух пострадавших детей доставили в медицинский центр «Сурб Аствацамайр», еще одна женщина средних лет была доставлена в медцентр «Сурб Григор Лусаворич». Врачи пока не сообщают информацию о ее состоянии. Директор больницы Арман Овакимян в беседе с Радио Азатутюн сказал, что после предстоящего обследования они предоставят информацию о ее состоянии.

Еще двое пострадавших в автомобильной аварии в Грузии находятся в Тбилиси, их состояние крайне тяжелое, как сообщил министр здравоохранения Арсен Торосян, они транспортировке не подлежат.