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Армения

Вслед за еще одним крупным ДТП глава Минздрава полагает, что, возможно, нужно, чтобы все водители пересдали экзамен на права

Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян (архив)

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Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян считает, что, возможно, все водительские права в Армении следует признать недействительными и снова провести строгий экзамен на получение водительских прав.

Такое мнение член кабмина высказал на своей странице в Facebook после второго крупного ДТП на выходные, в котором погибли граждане Армении.

6 июля шесть человек погибли, еще 12 пострадали во время столкновения трех автомобилей, в том числе микроавтобуса, на Зодском мосту в Араратской области Армении.

Сегодня же стало известно о другом крупном ДТП на территории Грузии, в котором, как сообщают СМИ, погибли трое граждан Армении – женщина и двое детей, еще несколько человек пострадали.

«В аварию в Грузии попала машина марки «Mercedes A Class». В машине было восемь человек, то есть на трое больше, чем позволено. Двое из них, по предварительным данным, ехали в багажнике. Поездка осуществлялась ночью, и водитель уснул за рулем, врезавшись в бетонные ограждения дороги… Даже не знаю, с каким призывом обратиться к водителям. Думаю, возможно, все водительские права нужно признать недействительными и все снова должны пройти строгий экзамен», - написал Торосян на своей странице в Facebook.

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