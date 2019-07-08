Состояние двоих из пяти пострадавших в ДТП в Грузии остается крайне тяжелым – Минздрав

Состояние двоих из пяти граждан, пострадавших в результате ДТП в Грузии и доставленных в Институт травмотологии Тбилиси, остается крайне тяжелым, сообщает Министерство здравоохранения Армении, добавляя, что в данный момент они транспортировке не подлежат.

Согласно Минздраву, трое пострадавших, состояние которых оценивается как средней тяжести, в данный момент перевозятся в Армению.

Согласно информации, опубликованной на странице посольства Армении в Грузии в соцсети Facebook, трое из пострадавших: М. М. (30 лет), Л. М. (16 лет) и Р. М. (12 лет) перевозятся в Армению и уже пересекли армяно-грузинскую границу.

Л. М. и Р. М везут в медцентр «Сурб Аствацамайр», а М. М - в медцентр «Сурб Григор Лусаворич».

«Состояние А. М. (40 лет) и М. М. (13 лет) крайне тяжелое, и вопрос из транспортировки в Армению зависит от динамики выздоровления», - говорится в сообщении.

Вчера в результате аварии автомобиля с армянскими госномерами на автодороге Тбилиси-Сенак-Леселидзе погибли три человека, еще пятеро пострадали.

После инцидента Министерство по чрезвычайным ситуациям сообщило, что двоих из пострадавших, состояние которых оценивается как крайне тяжелое, планируется доставить в Армению на вертолете, а трех остальных, чье состояние оценивается как средней тяжести, - на грузинских машинах скорой помощи до границы, откуда армянская сторона доставит пострадавших на машинах скорой помощи в соответствующий медицинский центр.

Сегодня в беседе с журналистами министр по чрезвычайным ситуациям Феликс Цолакян сообщил, что заместители министров здравоохранения и по чрезвычайным ситуациям вчера были в Грузии, посетили пострадавших.

«У нас трое погибших. На мой взгляд, ошибка исходит от водителя. Предварительную версию я не озвучу, но одно, то что я слышал: в небольшой машине находились восемь человек, в багажнике было двое детей. Это говорит о неосторожном, безразличном поведении», - сказал глава МЧС.