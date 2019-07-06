Шесть человек погибли, 12 пострадали в ДТП в Армении

Сегодня в результате ДТП на Зодском мосте в Араратской области Армении погибли шесть человек, еще 12 пострадали.

Согласно сообщениям официальных органов, на месте ДТП обнаружено шесть обгоревших тел.

Согласно предварительной информации, на мосту столкнулись три автомобиля, произошло возгорание.

Как сообщил министр здравоохранения Армении Арсен Торосян, состояние одного из 12 пострадавших оценивается как крайне тяжелое, еще одного как тяжелое. По словам министра, четверо из пострадавших уже выписались из медучреждения после оказания им медицинской помощи.

По факту ДТП в Араратском областном следственном управлении возбуждено уголовное дело по признакам ч. 3 ст. 242 УК РА (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек). Ведется предварительное следствие.

В связи с трагическим ДТП в Араратской области свои соболезнования уже высказал президент Армении Армен Саркисян.