Сопредседатели Минской группы ОБСЕ призвали стороны воздерживаться от провокационных действий

Главы МИД Армении и Азербайджана уточнили свои позиции и ожидания относительно применения гуманитарных мер и мер безопасности, предложенных сопредседателями во время их последней поездки в регион. Об этом сопредседатели Минской группы ОБСЕ от России, Франции и США – Игорь Попов, Стефан Висконти и Эндрю Шофер – отметили в сообщении, распространенном после вашингтонской встречи между министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном и главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым.

«С сожалением отмечая, что в последние время были жертвы, сопредседатели призвали стороны принять незамедлительные меры для восстановления атмосферы, способствующей миру и проведению предметных переговоров. Они призвали стороны подтвердить свою приверженность строгому соблюдению режима прекращения огня и воздерживаться от любых провокационных действий, в том числе использования снайперов и проведения инженерных работ вдоль линии соприкосновения и международных границ», - отмечается в сообщении.

Согласно сообщению, в ходе бесед с сопредседателями главы МИД Армении и Азербайджана отметили важность использования возможности действующего прямого сообщения в полном объеме для быстрого реагирования в случае риска напряженности. Главы МИД также согласились вновь встретиться в ближайшее время под эгидой сопредседателей.

Сопредседатели также сообщили, что проинформировали исполняющего обязанности помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филипа Рикера о переговорах по урегулированию конфликта и о ситуации в зоне конфликта.