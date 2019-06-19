«США готовы содействовать установлению мира в регионе» - Болтон

«Соединенные Штаты готовы содействовать установлению мира в регионе», - заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в преддверии ожидающихся в Вашингтоне встреч с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана.

Целью предстоящих встреч Болтона с Эльмаром Мамедъяровым и Зограбом Мнацаканяном является способствование продолжению диалога между сторонами, также подчеркнул высокопоставленный чиновник Белого дома, который является первым и пока единственным высокопоставленным представителем администрации Трампа, посетившим с официальным визитом Южный Кавказ, в том числе Ереван и Баку.

В столице Соединенных Штатов, являющихся одним из посредников в урегулировании нагорно-карабахского конфликта, помимо встречи с Болтоном главы дипломатических ведомств Армении и Азербайджана проведут обсуждения с сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Предыдущая встреча в этом формате состоялась около двух месяцев назад в столице России. Эта очередная встреча между сторонами конфликта происходит на фоне роста напряженности на линии соприкосновения войск в последнее время. И Ереван, и Баку сообщают о жертвах.

О возможной встрече глав МИД Армении и Азербайджана в американской столице еще в апреле заявил глава азербайджанского внешнеполитического ведомства. Эльмар Мамедъяров тогда отметил, что в Вашингтоне госсекретарь Майкл Помпео приложит личные усилия, чтобы зафиксировать «прорыв» в урегулировании карабахского конфликта. Это заявление Мамедъярова американская сторона никак не прокомментировала.

Кстати, в преддверии визита главы МИД Армении в Вашингтон Палата представителей Конгресса США утвердила инициативу по предоставлению Армении дополнительной помощи в размере 40 млн долларов, автором которой является избранный от Калифорнии конгрессмен-республиканец Джеки Спейер – сопредседатель подкомитета по армянским вопросам Конгресса. Сумма будет направлена на развитие демократии в Армении. Конгрессмен Спейер вчера в Конгрессе заявила, что этой помощью США дают армянам мощный сигнал о том, что признают их вдохновляющий демократический прогресс, поддерживают их стремление сформировать более подотчетное правительство и будут работать с ними над созданием гибких, ответственных институтов.

После провозглашения независимости Армении Соединенные Штаты всегда оказывали финансовую помощь стране, направленную как на демократизацию общества, так и на реализацию гуманитарных программ. С 1998 года США предоставили Армении помощь в размере более 2 млрд долларов.