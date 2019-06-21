Глава МИД Армении в Вашингтоне встретился с Болтоном

Находящийся с рабочим визитом в Вашингтоне министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 20 июня встретился с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, в начале встречи собеседники коснулись встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана, которая должна была пройти при посредничестве и участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Министр иностранных дел Мнацаканян подчеркнул важность продолжения мирного процесса по Нагорному Карабаху и усилий США и других стран-сопредседателей в этом направлении. В этом контексте глава МИД Армении подчеркнул необходимость реализации мер по укреплению режима прекращения огня и снижению рисков.

Советник президента США и министр иностранных дел Армении затронули вопросы повестки дня, касающиеся мира и безопасности в регионе.

Собеседники выразили готовность расширить и углубить повестку армяно-американского двустороннего сотрудничества.