Премьер-министр представил новоназначенного министра юстиции, отметил важность реформирования системы

У политического большинства есть воля к тому, чтобы иметь действительно независимую судебную систему, сегодня в Министерстве юстиции заявил премьер-министр Никол Пашинян, отметив, что в этом плане очень важно, чтобы министр юстиции полноценно владел ситуацией и эффективными шагами реализовывал те политические мессиджи, которые посылаются правительством.

Премьер-министр сегодня в Минюсте представил аппарату ведомства новоназначенного министра юстиции.

Пашинян отметил, что знает Рустама Бадасяна как интеллектуального, одаренного волевыми качествами, добросовестного человека, который обладает и высокими профессиональными способностями.

«В течение последнего года господин Бадасян работал заместителем председателя Комитета государственных доходов и за это время показал себя с лучших сторон, проявляя высокие организационные способности. Я считаю очень важным, что на этом решающем этапе господин Бадасян должен руководить реформами системы правосудия», - сказал премьер.

Обращаясь к новоназначенному министру, глава правительства подчеркнул, что очень важно, чтобы в министерстве была создана позитивная рабочая атмосфера. «Я уверен, что господин Бадасян в состоянии создать подобную атмосферу, мотивировать систему Министерства юстиции к позитивной, креативной, инновационной работе. И в этом плане желаю Вам и всем сотрудникам министерства успехов», - сказал Пашинян.

Премьер-министр поблагодарил бывшего министра юстиции Артака Зейналяна за проделанную им работу, выразив уверенность, что потенциал и опыт Зейналяна еще послужат делу государственного строительства Армении.

Артак Зейналян на сегодняшней встрече не присутствовал. Премьер сообщил, что бывший министр юстиции находится за пределами Армении.

Отметим, что Рустам Бадасян вчера указом президента Армена Саркисяна был назначен на должность министра юстиции.

Рустаму Бадасяну 28 лет, он занимался адвокатской деятельностью. После революции в апреле 2018 года занимал должность заместителя председателя Комитета государственных доходов. Бадасян c 2015-го по май 2018 года работал в юридической фирме «Концерн-Диалог» в качестве юриста, старшего юриста и партнера. Он специализируется на налоговом праве и экономических преступлениях.

Артак Зейналян, занимавший около полутора лет должность министра юстиции, 7 июня заявил о своей отставке. Спустя несколько дней он пояснил, что принял решение об отставке, «проанализировав все информационные потоки - в медиа и не только».