Ни одно посягательство с азербайджанской стороны не останется без ответа – замминистра обороны Армении

Ни одно посягательство с азербайджанской стороны, угрожающее армянской армии или жизни и здоровью военнослужащих Армии обороны, не останется без ответа. Об этом в программе Азатутюн ТВ «Политика изнутри» заявил заместитель министра обороны Армении Габриэл Балаян, отметив, что ответ будет однозначно ассиметричным.

На замечание о том, что заявление о награждении военнослужащих за осуществление карательной операции в отношении противника является новым явлением, раньше, кажется, министры обороны не говорили о награждении за карательные операции, особенно после сентябрьской встречи Пашиняна и Алиева, и вопрос, какой мессидж тем самым Армения хочет направить Азербайджану и миру, замминистра ответил: «Первый мессидж состоит в том, что боевая задача была блестяще выполнена, в установленные сроки и по форме. Второй мессидж в том, что ни одно посягательство, угрожающее армянской армии или жизни и здоровью военнослужащих Армии обороны, неприкосновенности границ, не останется без ответа и безнаказанным».

На вопрос, какова в настоящее время ситуация на границе, растет ли напряженность или ослабевает, Балаян ответил: «По состоянию на прошедший день могу сказать, что ситуация была сравнительно более спокойной, чем в предыдущие несколько дней, то есть, противник почти не использовал крупнокалиберные виды оружия, в основном применял стрелковое оружие».

На вопрос, что изменилось, он ответил: «Мне кажется, изменилась их логика, ни один выстрел или ни одно посягательство не остается без ответа. Мы смогли в течение последних дней несколько раз это доказать, просто во многих случаях мы е заявляем об ответных действиях и их результатах. Но я хочу заверить и со всей ответственностью заявить, что ни в коем случае ни одно посягательство не остается без ответа, и ответ бывает однозначно ассиметричным, то есть, противник поесет гораздо более тяжелые потери».

В ответ на вопрос о том, могут ли в ближайшее время появиться новости, к примеру, о потерях с азербайджанской стороны, замглавы Минобороны сказал, что не исключает подобных заявлений, учитывая ту логику, о которой он говорил.

«Также уже заявлено о встрече министров иностранных дел двух стран 20 июня в США, возможно, азербайджанская армия наберется храбрости и заявит о некоторых потерях, о которых до сих пор не заявляла», - сказал Габриэл Балаян.

Отметим, что в последние дни Министерство обороны Нагорного Карабаха сообщает о росте напряженности на линии соприкосновения конфликтующих сторон.

Программу целиком можно посмотреть здесь: