Никол Пашинян и Бако Саакян приняли участие в заседании совета попечителей Всеармянского фонда «Айастан»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и лидер Нагорного Карабаха Бако Саакян сегодня впервые после последней заочной полемики совместно приняли участие в мероприятии. На 28-ом заседании совета попечителей Всеармянского фонда «Айастан», а также в перерыве мероприятия руководители Армении и Карабаха так и не обменялись ни словом. Бако Саакян также упорно отказывался отвечать на вопросы журналистов.

Заочной полемике Пашинян-Саакян предшествовало поручительство, представленное лидером Карабаха для освобождения второго президента Армении Роберта Кочаряна из-под ареста, а также особый прием, устроенный третьему президенту Армении Сержу Саргсяну в Карабахе во время майских праздничных мероприятий.

В результате Пашинян сделал несколько публичных заявлений о том, что некоторые силы пытаются спровоцировать вражду между Нагорным Карабахом и Арменией, он заявил, что только после его прихода к власти руководству Карабаха были переданы документы о переговорах по карабахскому урегулированию, а до этого карабахские власти не знали, о чем ведутся переговоры.

Радио Азатутюн поинтересовалось у пресс-секретаря Бако Саакяна Давида Бабаяна, встречались ли Пашинян и Саакян до сегодняшнего заседания, пытались ли обсудить последние события, на что Бабаян ответил: «Между Матерью Арменией и Арцахом просто не может быть напряженных отношений, особенно между руководствами. Это не вопрос каких-то личных прихотей, это императив, который, думаю, понятен всем. Отношения деловые, отношения, как и должно быть между руководителями двух частей нашей родины, находятся на соответствующем высоком уровне. Мы обязаны иметь нормальные, дружеские отношения друг с другом. Есть лидеры, которые не являются ни друзьями, ни товарищами, ни братьями, возможно, их дороги по жизни никогда не пересекались, но когда эти люди, не важно, как из зовут, становятся руководителями, будь то в Армении или в Арцахе, они должны поступать друг с другом как с братьями, как с самыми близкими друзьями, как с товарищами, как с родными, потому что это императив для всех нас. Как так может быть, чтобы между Арцахом и Матерью Арменией были проблемы?»

На уточняющий вопрос Радио Азатутюн, состоялась ли встреча Пашиняна и Саакяна до официального начала мероприятия, Бабаян ответил: «Они все там внизу встретились до того, как подняться, то есть, нет никакой проблемы, чтобы мы ее раздували».

И Пашинян, и Саакян являются членами совета попечителей Всеармянского фонда «Айастан». Некоторые члены, например председатель Конституционного суда Грайр Товмасян, предпочли вообще не присутствовать на заседании.

В начале мероприятия присутствующие отметили, что последний год был трудным для фонда. Факт использования бывшим директором фонда Ара Варданяном средств фонда в личных целях, по словам председателя совета попечителей Армена Саркисяна, нанес большой удар по репутации структуры.

«В связи с деятельностью бывшего исполнительного директора, г-на Варданяна, я надеюсь, что все мы закроем эту страницу и отложим ее в сторону, но мы всегда будем помнить, что подобное поведение абсолютно недопустимо», - подчеркнул Саркисян.

Премьер-министр Никол Пашинян в своем выступлении отметил, что ожидает от Всеармянского фонда «Айастан» более влиятельных и вдохновляющих программ. По его словам, фонд должен стать общенациональным бюджетом, в то время как некоторые эпизоды деятельности фонда со стороны воспринимаются иначе, в частности, по словам премьера, речь идет о демистификации Армении или мирового армянского потенциала.

«Давайте поймем, как это выглядит со стороны, для других. У других возникает вопрос: таков армянский потенциал? Армянский потенциал в том, что он собирает по всему миру 15 млн долларов и радуется этому? Хочу подчеркнуть, что против армянского потенциала известные Вам и нам силы ежегодно тратят миллиарды долларов, чтобы снизить во всем мире армянское влияние. И бывают моменты, когда мы сами наносим удары по армянскому потенциалу, имиджу, сами делаем гораздо большую работу, чем делают наши противники», - сказал премьер.

В ходе заседания также было отмечено, что во время телемарафона 2018 года число поддержавших фонд увеличилось примерно на 20%, а результаты аудита, проведенного в фонде за последний год, были положительными.