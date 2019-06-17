Мирзоян исключает, что на Царукяна оказывается давление посредством его вызова на допрос

Председатель Национального собрания Арарат Мирзоян исключает, что на главу фракции «Процветающая Армения» (ППА) Гагика Царукяна оказывается давление посредством его вызова на допрос. Отметим, что подобное мнение высказал депутат от ППА Геворк Петросян, сказав, что видит тенденцию во всем этом и что против Царукяна организована атака.

«Я исключаю подобное, это во-первых, а во-вторых, я совершенно не согласен с людьми, высказавшими такое мнение, и, в-третьих, что значит тенденция, когда точно так же приглашают бывших президентов, премьер-министров и многих других должностных лиц. В конце концов, закон действует для всех, и все перед законом равны, если в рамках расследования какого-то дела правоохранительный орган считает необходимым пригласить какого-либо человека для того, чтобы тот поделился сведениями, скажем так, независимо от занимаемой им должности этот человек обязан прийти и высказать свое мнение», - отметил Мирзоян.

Между тем, депутат от ППА Геворк Петросян сегодня возразил на это, что Арарат Мирзоян не может исключить что-то, что находится в сфере правоохранительных органов. Петросян подчеркнул, что некоторые действительно пытаются связать имя Царукяна с различными негативными процессами. Причем, по словам депутата фракции ППА, эти люди представляют как исполнительный, так и законодательный орган.

«Главной задачей нашей жизни некоторые сделали уведомление Царукяна, это невозможно. Царукян сам еще до того, как Мирзоян выразил мнение о том, что все равны, первым сказал, что все мы равны перед законом, когда ему задали вопрос. Посмотрите, делает ли государственная администрация с тем же усердием то же самое в отношении всех остальных, как сегодня это делается в отношении объектов, являющихся собственностью Царукяна? Получают ли сегодня высказывания всех других политических деятелей – оппозиционных и властных - такой же большой резонанс?» - подчеркнул Петросян.

На вопрос Радио Азатутюн, видит ли он тенденцию, оппозиционный депутат ответил: «Просто для некоторых желательно, чтобы имя Царукяна было обязательно связано с каким-то судебным процессом».

А на вопрос, для кого это желательно, Петросян ответил: «Вы сами хорошо знаете, кто в этом заинтересован. Такие люди могут быть и в законодательном органе, если мы примем во внимание, какая атака была предпринята в Национальном собрании всего несколько дней назад в связи с вопросом повестки, связанным с цементом, у меня есть основания полагать, что и здесь есть люди, которые заинтересованы в том, чтобы обязательно связать имя Царукяна с каким-то негативным процессом».

Напомним, что накануне выборов мэра Абовяна были подожжены автомобиль и часть дома главы предвыборного штаба кандидата от правящей партии. Основными претендентами на пост мэра были член партии «Гражданский договор» Григор Гулян и пользующийся поддержкой ППА действующий мэр Ваагн Геворкян, последний с перевесом в 400 голосов одержал победу над кандидатом от власти.

После выборов лидер «Процветающей Армении» Гагик Царукян, обладающий большим влиянием в Абовяне, заявил журналистам, что дело о поджоге «сфабриковано». После этого заявления Царукян был вызван в Следственный комитет (СК) для допроса, однако, как заявил СК, Царукян разорвал уведомление о вызове на допрос, тем самым продемонстрировав неуважение к правоохранительному органу. Во второй раз Следственный комитет направил уведомление в парламент.

Спикер парламента Арарат Мирзоян объяснил, почему уведомление было направлено в парламент: «Когда кто-то не является на допрос, направляют уведомление на место его работы, чтобы там позаботились о том, чтобы уведомление дошло до адресата, предполагая, что, возможно, по месту прописки были какие-то проблемы. Будет ли это на бумаге или в электронном виде, закон не поясняет, да и нет необходимости. Мы обязательно передадим уведомление господину Царукяну».

Добавим, что секретарь фракции ППА Арман Абовян сообщил Радио Азатутюн, что сегодня по состоянию на 14:00 фракция не получала уведомления о вызове Гагика Царукяна на допрос.