По предварительным данным, действующий мэр победил на выборах в Абовяне

По предварительным данным, на выборах в Абовяне победил действующий мэр Ваагн Геворкян, который пользуется поддержкой партии «Процветающая Армения».

По данным Центральной избирательной комиссии, Геворкян получил 8 453 голоса, в то время как его главный соперник Григор Гулян, представляющий правящую партию «Гражданский договор», набрал 8058 голосов.

Всего в выборах 9 июня участвовало пять кандидатов. В течение дня из Абовяна поступали сигналы о нарушениях, связанных с направлением избирателей, фотографированием проголосованных избирательных бюллетеней. Наблюдатели не получали сигналов о предвыборных взятках.

А накануне выборов сгорели часть дома и автомобиль главы предвыборного штаба кандидата в мэры Абовяна от «Гражданского договора». По факту поджога было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества.