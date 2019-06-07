Пашинян: Как могут люди оккупировать территорию, на которой родились?

Власти Республики Армения и Нагорного Карабаха готовы внедрить механизмы расследования инцидентов в зоне карабахского конфликта. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции в Санкт-Петербурге заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопрос азербайджанского журналиста.

Журналист сказал, что в последний раз, когда сопредседатели Минской группы ОБСЕ посетили регион, азербайджанский солдат погиб от выстрела армянского снайпера, и попросил Пашиняна прокомментировать то, что, с одной стороны, говорится о конструктивности, а с другой стороны, погибают люди.

«Вы сказали о погибшем солдате, на самом деле власти Азербайджана заявили о гибели офицера в звании майора, мы проверили эту информацию и также направили ее сопредседателям. В тот день с армянской стороны не было ни одного выстрела. Мы даже проверили все оружие солдат, которые в тот день несли службу на этой территории. Власти Нагорного Карабаха все это также подтвердили. Есть видео, которое доказывает, что выстрел был со стороны азербайджанских сил, которое мы передали сопредседателям и азербайджанской стороне. Что доказывает, что в то время ни одного выстрела с армянской стороны не было. Несмотря на это, один солдат Армии обороны Нагорного Карабаха был убит азербайджанскими снайперами», - ответил Пашинян.

Он подчеркнул, что во избежание споров о том, кто, где и когда стрелял, необходимо обсудить те договоренности, которые были достигнуты еще в 2016 году в Вене.

«Речь идет о создании механизмов расследования инцидентов в зоне конфликта. Власти Республики Армения и Нагорного Карабаха готовы создать эти механизмы под эгидой ОБСЕ», - подчеркнул Пашинян.

Следующий вопрос журналиста был о сроках «вывода армянских войск с оккупированных азербайджанских территорий», на что Пашинян ответил: «Как могут люди оккупировать территорию, на которой родились? Когда начался конфликт в Нагорном Карабахе, Армения несколько раз заявила, что гарантирует безопасность Нагорного Карабаха, потому что, к сожалению, если бы эта гарантия не была дана, то никаких других гарантий у граждан Нагорного Карабаха не было бы».

Азербайджанский журналист также коснулся вопроса о том, что полузащитник футбольного клуба «Арсенал» и сбрной Армении Генрих Мхитарян на днях не поехал в Баку на финал Лиги Европы.

Пашинян на это ответил, что в интернете есть видео, на котором видно, как азербайджанские полицейские подходили к фанатам Мхитаряна с изображением армянского футболиста на футболке.

«Представьте, если фанаты оказываются в центре внимания азербайджанской полиции за то, что носят майку с именем Мхитаряна, думаю, этим все сказано. В Армении такой проблемы нет. Считаю, что такие случаи должны быть исключены, потому что они накаляют ситуацию», - сказал Пашинян.