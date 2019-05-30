Сопредседатели Минской группы ОБСЕ представили конкретные предложения

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов (Россия), Эндрю Шефер (США), Стефан Висконти (Франция), а также личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик выступили с совместным заявлением по итогам состоявшегося 27-30 мая визита в регион.

«Основная цель визита состояла в оценке развития ситуации на линии соприкосновения и на межгосударственной границе, а также в продолжении обсуждений, проведенных с президентом Азербайджана и премьер-министром Армении в Вене 29 марта, а затем с министрами внешнеполитических ведомств двух стран в Москве 15 апреля», - говорится в заявлении.

«По просьбе сторон сопредседатели представили конкретные предложения о дальнейших шагах в процессе урегулирования, в том числе о гуманитарных мерах и мерах безопасности. Министры иностранных дел Армении и Азербайджана приняли предложение сопредседателей встретиться в ближайшее время под их эгидой, подробности о встрече будут представлены в надлежащее время», - отмечают посредники.

Сопредседатели также выразили глубокую обеспокоенность по поводу недавних жертв и призвали стороны проявлять максимальную сдержанность и избегать дальнейшего обострения ситуации.