Левон Зурабян ожидает от властей более жесткой реакции

Заместителя председателя партии «Армянский национальный конгресс» (АНК) Левона Зурабяна не удовлетворило сегодняшнее заявление премьер-министра касательно пропаганды насилия.

Пашинян поручил правоохранительным органам нанести не бархатный, а железный контрудар по силам, ведущим пропаганду насилия, в числе которых, по его словам, также те, которые прямо или косвенно связаны с бывшей коррумпированной системой.

Зурабян, однако, ожидает от властей более жесткой реакции. «Не столь важно слово и психологическое давление. Это давно никого не может удовлетворить. Важны конкретные действия наших правоохранительных органов», - сказал он.

В отличие от АНК в АРФ «Дашнакцутюн» (АРФД) удовлетворены реакцией премьер-министра, но с одним замечанием: Пашинян намного раньше должен был заявить об этом.

Представитель Верховного органа АРФД в Армении Ишхан Сагателян не рассматривает заявление премьер-министра как послание, адресованное в том числе и их партии. «Мы не можем взять это на себя, потому что мы никогда не пропагандировали насилие. Наоборот, если они имеют в виду акцию против полиции, которая не была организована «Дашнакцутюн», но в которой участвовали члены партии, это была пропаганда против насилия», - сказал Сагателян.

Два дня назад члены партии «Дашнакцутюн» один за другим являлись в отдел полиции Кентрон и давали показания о том, что это они якобы избили активиста АНК Вардана Арутюняна. До этого уже был подвергнут приводу некий член АРФД в связи с избиением Арутюняна.

«У «Дашнакцутюн» пять тысяч членов, и если кто-то из них что-то делает, это не значит, что это официальная позиция партии. Сделавший это является членом АРФД, это нормальный товарищ, молодой человек, участвовавший в апрельской войне. Проводится расследование, я не хочу подробно говорить об этом. Но это не значит, что это официальная политика партии», - отметил Сагателян.

Левон Зурабян прокомментировал эту акцию следующим образом: «Они были вынуждены поддержать исполнителей своего политического решения. Но если были призывы к насилию, то о них нужно заявить, об этом должно было быть представлено сообщение в соответствующие правоохранительные органы, и должна была быть подана жалоба, если ему не был дан ход».

Ранее «Армянский национальный конгресс» распространил заявление в связи с насилием по отношению к активисту партии Вардану Арутюняну и заявлениями членов Верховного органа АРФД в этой связи. АНК обвиняет «Дашнакцутюн» в том, что та в качестве метода политической борьбы «вновь взяла на вооружение терроризм».

Ишхан Сагателян прокомментировал это заявление кратко: АНК лучше бы молчала, потому что о годах их правления есть плохие воспоминания.

Зампред АНК на это ответил, что это естественно, что у дашнаков есть плохие воспоминания: «Все те партии, которые нарушили правила демократии, занимались терроризмом и были наказаны в соответствующем законном порядке, должны иметь плохие воспоминания о тех временах. Но плохо то, что эти плохие воспоминания не послужили им уроком».

Поведение члена АНК Вардана Арутюняна, которого дважды избили, дашнакам не понравилось. Они сочли записи Арутюняна в Facebook антинациональными.

Это также было причиной того, что в полицейском участке, по их формулировке, была проведена стихийная акция.

Члены АРФД также обвиняют активиста АНК в нападении на бывшего руководящего члена их партии Гранта Маркаряна на глазах у его внуков. Сам Вардан Арутюнян считает это обвинение беспочвенным.

После сегодняшнего скандального заявления премьер-министра о группах людей в черном, члены правительства не раскрыли скобки относительно того, о ком именно идет речь. Примечательно, что своими черными одеждами в последнее время отличились несколько человек, которые являются авторами различных акций против действующей власти.

Одним из них является редактор сайта BlogNews Константин Тер-Накалян. Он сегодня отказался отвечать на наши вопросы, утверждая, что Радио Азатутюн является иностранным агентом. Позже в Facebook он написал: «Радиостанция не служит государственным интересам Армении, а также является одним из главных информационных спонсоров государственного переворота».

В комментариях к посту Тер-Накалян высказал мнение, что необходимо разработать законодательство об иностранных агентах, которое, по его мнению, не может обойти стороной Радио Азатутюн.