АНК обвиняет «Дашнакцутюн» в том, что та в качестве метода политической борьбы вновь взяла на вооружение терроризм

Возглавляемая первым президентом Армении Левоном Тер-Петросяном партия «Армянский национальный конгресс» (АНК) сегодня распространила заявление в связи с насилием по отношению к активисту партии Вардану Арутюняну и заявлениями членов Верховного органа АРФД в этой связи.

Утверждая в заявлении, что «произошедшее с Варданом Арутюняном было заранее спланированной и детально разработанной акцией, которую иначе как террористическим актом не назовешь, АНК подчеркивает: «Руководители АРФД открытым текстом заявляют, что в качестве метода политической борьбы вновь берут на вооружение терроризм и объявляют самосуд в отношении тех лиц, которые придерживаются взглядов, отличающихся от их взглядов, либо ценностей, не соответствующих проповедуемым ими ценностям».

На днях активист АНК Вардан Арутюнян распространил заявление, обвинив сторонников второго президента Армении Роберта Кочаряна и АРФ «Дашнакцутюн» в том, что те его избили. «Я вынужден пойти на самосуд, чтобы обеспечить собственную безопасность», - заявил Арутюнян.

После этого заявления активиста полиция возбудила уголовное дело и подвергла приводу некоего гражданина, в ответ на что ряд членов партии АРФД один за другим стали являться в полицию и давать показания о том, что они якобы избили члена АНК Вардана Арутюняна.

В распространенном сегодня заявлении АНК выражает мнение, что отсутствие надлежащей реакции правоохранительных органов на первый случай насилия по отношению к Вардану Арутюняну привело к повторению насилия, и выражает надежду, что «теперь правоохранительные органы проявят необходимую последовательность, полностью раскроют совершенное преступление и привлекут к ответственности как его исполнителей, так и заказчиков».

«Во всех сферах политической и общественной жизни Армении терроризм и насилие должны быть исключены. Для предотвращения их дальнейшего распространения власти должны оперативными и решительными шагами искоренить все такие явления», - также говорится в заявлении АНК.