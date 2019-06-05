«Я заблокировал двери судов, чтобы показать, что мне не нужна марианеточная судебная система» - Пашинян

«Нам нужна такая судебная система, решения которой не вызывают сомнений или потрясений в обществе», - сегодня в беседе с журналистами сказал премьер-министр Никол Пашинян, подчеркнув, что ему не нужен марионеточный суд, такой судебной системы уже не существует, однако его желание состоит в том, чтобы иметь справедливые и заслуживающие доверия суды.

По словам премьер-министра, сегодня судебная власть не исходит от народа и имеет проблему легитимности, в системе наблюдается кризис, что было зафиксировано заявлениями различных судебных инстанций. направленными друг против друга, в частности Кассационный суд выступил с заявлением против Конституционного суда, Общее собрание судей - против Высшего судебного совета и т. д.

Что касается известного призыва о блокировании входов в здания судов, которое было раскритиковано оппозицией, то Пашинян подчеркнул, что сделал это заявление, чтобы показать, что он не вмешивается в работу судебных властей.

«Знаете, какая самая большая проблема была для меня как для премьер-министра с самого первого дня, я сказал, что не вмешиваюсь в дела судебной власти, и я не вмешивался, но вся проблема в том, что кого-то арестовывают, вся пресса и соцсети пишут: почему премьер-министр решил того-то арестовать? Кого-то отпускают, все обсуждение сводится к следующему: почему премьер-министр решил того-то отпустить, что это за игры? Проблема в том, что чтобы ни делалось, в том числе в судебной системе, в конечном итоге, стрелки ответственности вновь переводятся на меня. Потому что несмотря на то, что я сказал, и не только сказал, но и служил примером, это не помогает. Вы понимаете, какая это абсурдная ситуация, я не имею никакого отношения к решениям, и де-юре это правильно, так и должно быть. И, по сути, ты остаешься в рамках своих конституционных полномочий, но это не имеет значения, и сторонники говорят тебе: «что за игры вы ведете, отпускаете?», и оппозиция говорит: «приказал». Невозможно [работать] в этих условиях», - отметил Пашинян.

На замечание Радио Азатутюн, что его раскритиковали за призыв блокировать суды, Пашинян ответил: «Решение блокировать суды было связано с тем, чтобы показать, что к решениям этой судебной системы я не имею никакого отношения. Нам не нужен, мне не нужен марионеточный суд. Если бы мне нужна была марионеточная судебная система, эта система уже существует в готовом виде. Зачем я заблокировал двери судов? Чтобы показать, что мне не нужна марионеточная судебная система».

Пашинян, видящий необходимость в хирургическом вмешательстве в судебную систему, подчеркнул, что без резкого повышения зарплат судей невозможно иметь независимую судебную систему. По словам премьера, у правительства есть возможность повысить зарплаты судей, однако народ не поймет этого, учитывая наличие в обществе социальных проблем. Следовательно, по словам Пашиняна, они планируют создать антикоррупционный суд, судьи которого, при содействии международных доноров, смогут получать высокие зарплаты и проводить беспристрастные расследования.

«Мы находимся в контакте с нашими международными партнерами. Что мы говорим им? Мы говорим: «Мы сейчас не можем существенно повысить зарплаты судей». Если теперь международное сообщество, наши партнеры поддержат нас, мы в течение трех лет создадим новый суд, например, антикоррупционный суд, привлечем новых серьезных специалистов с высокой зарплатой, доверие к которым благодаря ветированию будет высоким. В течение трех лет и общественность, и оппозиция, и власть увидят, что иметь независимую судебную систему действительно хорошо, полезно для государства, для всех, для экономики, и через три года мы уже сможем объяснить людям, а за эти годы и пенсии повысим, и все сделаем, и скажем: «народ, сейчас судьи должны получать месячную зарплату, к примеру, в размере 2,5-3 миллионов драмов. Это нужно нам, вам, всем, а не власти или оппозиции». Судебная система, которая нужна власти, сегодня уже есть», - подчеркнул премьер.

На вопрос Радио Азатутюн, смогут ли они найти финансирование, есть ли договоренность об этом, Пашинян ответил: «Этот вопрос мы обсудили с нашими международными партнерами, они приняли это к сведению, но теперь эта работа должна быть продолжена, чтобы они оказали Армении эту поддержку. Нам нужен суд, отвечающий самым высоким международным стандартам, решения которого никому не придет в голову связывать с пожеланиями премьер-министра».