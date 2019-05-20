У Бако Саакяна нет информации о планирующих измену силах

У руководителя Нагорного Карабаха Бако Саакяна нет информации о том, что есть силы и деятели, планирующие изменнические действия. Об этом Бако Саакян заявил в Национальном собрании Армении, комментируя по просьбе Радио Азатутюн сегодняшнее заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что он видит в действиях некоторых сил «далеко идущую цель вплоть до провоцирования заговорщической войны, сдачи некоторых территорий и возложения ответственности за произошедшее на правительство Армении».

«Если есть такие деятели и такие силы, мы обязаны выявить этих людей, и если есть такие цели, естественно, я тоже квалифицирую это как измену, - заявил Бако Саакян, добавив: - У меня нет сведений о том, что есть такие силы и есть такие деятели, которые подготавливают такие изменнические действия».

Напомним, ключевой обвиняемый по делу «1 марта», второй президент Армении Роберт Кочарян, которому предъявлены обвинения в свержении конституционного строя и в получении взятки в особо крупном размере, 18 мая решением суда был освобожден из-под ареста. За экс-президента поручились нынешний и бывший руководители Нагорного Карабаха, Бако Саакян и Аркадий Гукасян, заплатив также 1 млн драмов (более 2 тыс. долларов).

Обращаясь к этому ходатайству, Бако Саакян сказал, что они не преследовали цель вызвать напряженность, наоборот, пытались ослабить эту напряженность и этим вовсе не поставили под сомнение судебный процесс.

На следующий день после освобождения Кочаряна из-под ареста премьер-министр Никол Пашинян призвал своих сторонников в понедельник, 20 мая, с 08:30 заблокировать двери всех судов, а также сообщил, что в 12:00 в правительстве выступит с заявлением о ситуации в судебно-правовой системе. Выступая на созванном в правительстве совещании, Пашинян заявил, что «пришло время для осуществления оперативного вмешательства в судебную систему». В ходе этого же совещания Пашинян затронул также тему отношений Армении и Карабаха, отметив, что она косвенно связана с судебным процессом в отношении Кочаряна.

«Очевидно, что есть конкретные силы, представляющие бывшую коррумпированную систему, которые пытаются вызвать к жизни использованную ими в прошлом формулу, а именно: спровоцировать разногласия, противоречия и даже вражду между народом Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.] и Армении в логике «разделяй и властвуй», с целью сокрытия и оправдания допущенных ими в прошлом коррупционных преступлений», - отметил премьер.

Пашинян также сказал, что, проанализировав все это, видит под этим «далеко идущую цель вплоть до провоцирования заговорщической войны, сдачи некоторых территорий и возложения ответственности за произошедшее на правительство Армении». «В этом смысле я считаю это деятельностью, походящей на государственную измену, и как премьер-министр Республики Армения, являющейся гарантом безопасности Арцаха, как главнокомандующий Вооруженными силами в ситуациях войны я приму самые жесткие меры для искоренения этих заговорщических намерений», - заявил премьер.

Бако Саакян также назвал искусственной тему напряженности в отношениях Армения-Карабаа. «Исключено, чтобы между нами была подобная напряженность, а если возникают подобные моменты, мы обязаны сделать все и преодолеть подобный момент», - сказал он.

Лидер Карабаха оставил без ответа вопрос о том, говорил ли он или встречался с Робертом Кочаряном после освобождения последнего из-под стражи.