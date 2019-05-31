Армения и Карабаха привержены своим обязательствам - Ереван отвечает на обвинения Баку

Армения и Нагорный Карабах привержены своим обязательствам, заявила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян, отвечая на обвинения внешнеполитического ведомства Азербайджана в нарушении армянской стороной режима прекращения огня.

МИД Азербайджана распространил заявление, в котором обвинил армянскую сторону в убийстве азербайджанского военнослужащего, заключив, что призывы армянской стороны к формированию атмосферы мира являются лживыми и на самом деле Армения хочет подорвать переговоры.

«Предложение о формировании соответствующей атмосферы для переговоров принадлежит Армении. Армянская сторона не может отвергать то, что сама же и предложила. На создание данной атмосферы были нацелены достигнутые в Душанбе договоренности, которые в основном соблюдаются», - подчеркнула Нагдалян.

«Как вы знаете, Арцах категорически опроверг распространенную азербайджанской стороной информацию об убийстве военнослужащего, и было бы правильнее, чтобы, прежде чем озвучивать обвинения, азербайджанская сторона провела внутреннее расследование предполагаемого инцидента – с целью выяснения реальности», - сказала пресс-секретарь МИД Армении.

Подчеркнув, что в случае наличия механизма расследования случаев нарушений режима прекращения огня было бы невозможно распространять дезинформацию о нарушениях режима прекращения огня, Анна Нагдалян продолжила: «Примечательно, что этот механизм до сих пор не создан именно из-за отказа азербайджанской стороны. В сложившейся ситуации мы подчеркиваем важность реализации достигнутых на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге в 2016 году договоренностей об укреплении режима прекращения огня, в том числе создании механизма расследования инцидентов».

«Примечательно также, что новости с обвинением армянской стороны в убийстве военнослужащего Баку распространяет во время пребывания сопредседателей Минской группы ОБСЕ в регионе. Это попытка подорвать переговорный процесс и провалить намеченную сопредседателями предстоящую встречу, - отметила представитель МИД Армении и продолжила: - Распространяя такие ложные новости, Баку пытается свалить вину за свою деструктивную политику на другие стороны переговоров – Армению и Арцах. Это показывает, насколько Баку готов откликнуться на посреднические усилия по урегулированию конфликта, насколько он готов продолжать и продвигать переговоры».

«Армения привержена своему позитивному участию в мирном процессе и реализацией достигнутых договоренностей продолжит прилагать усилия для создания способствующей этому атмосферы», - согласно департаменту СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, заявила Анна Нагдалян.

На замечание о том, что «наряду со звучащими в адрес Армении обвинениями МИД Азербайджана коснулся проживающих в Азербайджане армян, толерантности этой страны и внутриполитических процессов в Армении, пресс-секретарь дипломатического ведомства Армении ответила: «Интересно, что о проживающих на своей территории армянах говорит представитель страны, где запрещается существование не только армян, но даже их фамилий на футболках болельщиков разных национальностей. Существующая в Азербайджане до сих пор нетерпимость является следствием безнаказанности антиармянских погромов, совершенных в Сумгаите, Баку и других населенных пунктах, безнаказанности политики насаждения армяноненавистничества, кульминацией чего стали героизация Сафарова и агрессия Азербайджана против Арцаха в апреле 2016 года, которая сопровождалась гнусными зверствами. Что касается «внутриполитических проблем» Армении, мы не тратим время на объяснение элементарных правил функционирования демократического общества».