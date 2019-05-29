«Мой шаг» призывает оппозицию представить свои предложения по проекту о ветировании

Национальное собрание начало работы по проекту реформирования судебной системы и ветирования (проверки политических связей, имущества и пр. – ред.) судей.

Руководитель фракции правящего блока «Мой шаг» Лилит Макунц сегодня призвала оппозиционные фрации парламента представить свои предложения по данному проекту.

«Фракция «Мой шаг» инициировала процесс разработки проекта о ветировании, который начался еще несколько месяцев назад. В данный момент этот проект находится на завершающей стадии, и поэтому я обращаюсь с призывом к моим коллегам – к фракциям «Процветающая Армения» и «Лусавор Айастан» - в течение недели представить в письменном виде предложения о том, что, по их мнению, должно быть включено в проект о ветировании, а также свои опасения», - сказала Макунц.

О необходимости подчергнуть судей ветированию на прошлой неделе заявил премьер-министр Никол Пашинян. Это произошло спустя пару дней после особождения из-под стражи бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя по делу «1 марта».

Руководителя оппозиционной фракции «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения») Эдмона Марукяна возмутило предложение Макунц. Он сказал, что следовало сформировать группу и работать вместе, а не только требовать предложений от оппозиции.

«Г-жа Макунц, во-первых, если вы несколько месяцев назад начали работать над этим, и мы, извините, не знали об этом, это уже плохой посыл. Я знаю, что несколько месяцев назад вы работали над переходным правосудием, ветирование появилось недавно. Если есть что-то, нужно создать группу, работать в этой группе, а не работать над чем-то и говорить: «мы работаем над этим, если есть опасения или предложения, представьте их». О чем представить? Откуда нам знать, что вы написали, чтобы вносить предложения по этому поводу? Либо должна проводиться инклюзивная работа, либо это просто заявление, которое делается для того, чтобы потом сказать: «мы заявили, предложений не было, ничего не представили, что теперь нам делать»», - заявил оппозиционный депутат.

А представитель правящей фракции, вице-спикер НС Ален Симонян на это ответил, что предложения представлять не поздно, так как ограничений по срокам нет. «Теперь Вы знаете об этом, и я думаю, что будут предложения и обсуждения, ни у кого нет желания вводить ограничения по срокам и торопить кого-то».

После заявления Никола Пашиняна о необходимости ветирования судей единственным судьей, подавшим в отставку, стал председатель Высшего судебного совета Гагик Арутюнян.