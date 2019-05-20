США призывают правительство Армении к проведению судебных реформ в соответствии с Конституцией страны. Об этом в ответ вопрос Радио Азатутюн заявили в посольстве США в Армении.

«Соединенные Штаты привержены поддержке укрепления независимой судебной системы в Армении, что включает усилия против коррупции и формирование институтов верховенства закона. Это требует решительности, бдительности и долгосрочной стратегии построения институтов прозрачного и подотчетного управления», - говорится в письменном ответе посольства.

«Народ Армении четко указал, что ждет этих изменений, и мы призываем правительство к проведению судебных реформ в соответствии с Конституцией страны», - отмечает посольство США.

На следующий день после освобождения из-под ареста второго президента Армении Роберта Кочаряна, обвиняемого по делу «1 марта» в свержении конституционного строя и получении взятки в особо крупном размере, премьер-министр Никол Пашинян в Facebook призвал своих сторонников в понедельник, 20 мая, с 08:30 заблокировать двери всех судов, а также сообщил, что в 12:00 в правительстве выступит с заявлением о ситуации в судебно-правовой системе. Выступая на созванном в правительстве совещании, Пашинян заявил, что «пришло время для осуществления оперативного вмешательства в судебную систему».

Вняв призыву главы правительства, граждане сегодня с 08:30 заблокировали входы и выходы судов и прекратили акцию после 13:30 лишь после нового призыва премьер-министра, вновь обратившегося к ним после совещания на своей странице в Facebook.