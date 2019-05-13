Достижение реального успеха в урегулировании возможно в полноценном трехстороннем формате переговоров - МИД Карабаха

Заключение четверть века назад трехстороннего Соглашения о полном прекращении огня и военных действий до сих пор остается единственным реальным достижением в процессе урегулирования нагорно-карабахского конфликта, говорится в распространенном сегодня заявлении Министерства иностранных дел Нагорного Карабаха.

«25 лет назад вступило в силу трехстороннее Соглашение о полном прекращении огня и военных действий, подписанное Арцахом, Азербайджаном и Арменией при посредничестве России. 26-27 июля 1994 года, заключив дополнительное соглашение, все три стороны подтвердили бессрочный характер режима прекращения огня вплоть до достижения окончательного урегулирования азербайджано-карабахского конфликта», - отмечается в заявлении.

«Соглашение от 12 мая 1994 года имеет ключевое значение, так как положило конец развязанной азербайджанскими властями войне, перевело конфликт в политико-дипломатическое русло и создало условия для того, чтобы стороны при содействии международных посредников могли сконцентрировать свои усилия непосредственно на поиске путей окончательного урегулирования конфликта посредством переговоров», - отметил МИД Карабаха.

«Сегодня, спустя 25 лет, Соглашение от 12 мая 1994 года продолжает оставаться правовой основой сохранения режима прекращения огня, поддержания регионального мира и безопасности на Южном Кавказе», - подчеркивает карабахское внешнеполитическое ведомство.

«Действенность Соглашения о полном прекращении огня подтверждает, что достижение реального успеха в процессе урегулирования возможно в полноценном трехстороннем формате переговоров, который в соответствии с международным правом учитывает интересы и озабоченности всех сторон конфликта», - подчеркивает МИД Карабаха, выражая уверенность в том, что для придания необходимого импульса процессу урегулирования конфликта необходимо, с одной стороны, возобновить прямые трехсторонние переговоры, с другой - последовательно укреплять режим прекращения огня, в том числе посредством внедрения международного механизма контроля над его соблюдением, который предусмотрен Венскими и Санкт-Петербургскими договоренностями 2016 года.

МИД Карабаха «подтверждает приверженность официального Степанакерта исключительно мирному урегулированию конфликта и призывает власти Азербайджана отказаться от бесперспективной политики силового его разрешения».

В связи с 25-летием заключения Соглашения о прекращении огня ранее с заявлениями выступили премьер-министр Армении, МИД Армении, МИД России и МИД Азербайджана.