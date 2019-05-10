МИД России выступил с заявлением в связи с 25-летием подписания соглашения о прекращении огня в Карабахе

В воскресенье, 12 мая, исполняется 25 лет со дня подписания Бишкекского протокола, и в этой связи Министерство иностранных дел России сегодня выступило со специальным заявлением.

В заявлении, распространенном официальной Москвой, отмечается, что соглашение о прекращении огня, подписанное представителями Азербайджана, Армении и Нагорного Карабаха, вступило в силу 12 мая 1994 года. Договоренность была достигнута при прямом посредничестве Российской Федерации и позволила прекратить массовое кровопролитие и запустить процесс нагорно-карабахского урегулирования политико-дипломатическими средствами. Соглашение от 12 мая до сих пор остается основой для сохранения режима прекращения огня, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства России.

Возглавляемое Сергеем Лавровым ведомство отмечает, что процесс нагорно-карабахского урегулирования сложен, он переживает взлеты и падения, и требуются время и политическая воля его участников, чтобы прийти к согласию по ключевым аспектам урегулирования.

В заявлении также отмечается, что Москва видит готовность сторон к продолжению совместной работы, направленной на достижение устойчивого мира. Об этом, в частности, свидетельствуют итоги последней встречи лидеров Армении и Азербайджана в Вене и переговоров министров иностранных дел двух стран в Москве, отмечает МИД РФ.

В сообщении пресс-службы российского внешнеполитического ведомства также говорится, что Москва со своей стороны будет оказывать активное содействие Баку и Еревану в поиске компромиссных развязок.

«Как и прежде, продолжим предпринимать последовательные посреднические усилия в рамках сопредседательства в Минской группе ОБСЕ совместно с США и Францией», - отмечается в заявлении официальной Москвы.

Напомним, 25 лет назад военные поражения заставили Азербайджан принять предложение Российской Федерации о перемирии. 5 мая при посредничестве России, Кыргызстана и Межпарламентской ассамблеи СНГ в Бишкеке был подписан протокол между Азербайджаном, Нагорным Карабахом и Арменией, который в истории урегулирования нагорно-карабахского конфликта известен как Бишкекский протокол.

11 мая между министрами обороны Армении и Азербайджана и командующим Армией обороны Нагорного Карабаха было подписано соглашение о прекращении огня, которое должно было вступить в силу с 00:01 часов 12 мая 1994 года. Уже 12 мая в Москве была организована встреча между министром обороны Армении Сержем Саргсяном, министром обороны Азербайджана Мамедрафи Мамедовым и командующим Армией обороны Нагорного Карабаха Самвелом Бабаяном, которые подтвердили, что остаются верными достигнутой договоренности о прекращении огня.

