Пашинян: «Армянский и азербайджанский народы достойны мира и прогресса»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня выступил с посланием в связи с 25-летием прекращения огня в карабахском конфликте, сообщает пресс-служба правительства.

«12 мая исполняется 25-летие прекращения огня в карабахском конфликте. Этот важнейший документ, касающийся разрешения проблемы, подписали министр обороны Азербайджана Мамедрафи Мамедов – 9 мая, министр обороны Армении Серж Саргсян – 10 мая, командующий Армией обороны Нагорного Карабаха Самвел Бабаян – 11 мая 1994 года. Письменное соглашение о прекращении огня вошло в силу в полночь 12 мая 1994 года, и за эти годы армянские стороны всегда придерживались и продолжат придерживаться реализации этого важнейшего документа», - Пашинян отметил в своем послании.

Он выразил сожаление в связи с тем, что спустя четверть века после этого момента прекращение огня не трансформировалось в мир.

«Подчеркивая важность подготовки народов региона к мирному урегулированию конфликта, хочу в очередной раз отметить, что сценарий урегулирования должен быть приемлемым для всех трех сторон: народов Армении, Арцаха [Карабаха – ред.] и Азербайджана», - заявил он.

По слова главы армянского правительства, предметные переговоры и результат возможны только в том случае, когда Карабах будет вовлечен в «процесс, который, в конце концов, определит его статус и обеспечит гарантии безопасности проживающих там людей».

«Мы уверены, что трехстороннее соглашение является той правовой базой, на основе которой возможно построить долгосрочный мир и сотрудничество», - отметил Пашинян.

Пашинян подчеркнул, что он, будучи премьер-министром Армении, готов гарантировать, что Армения продолжит придерживаться соглашения о прекращении огня и прикладывать усилия для решения проблемы и достижения мира в регионе, продолжая оставаться гарантом безопасности Нагорного Карабаха.

«Последовательное соблюдение перемирия и диалог являются важнейшими среди средств разрешения конфликта. Необходимо воздержаться от атмосферы ненависти, нетерпимости и шагов по эскалации напряженности», - заявил он.

Глава правительства отметил также, что в мире нет ни одного народа, который не желал бы мира.

«И мы не думаем, что есть какой-либо родитель, который не пожелал бы безоблачного неба для своего сына, стоящего на границе. Уверен, что армянский и азербайджанский народы достойны мира и прогресса, поэтому призываю всех действовать во имя этой цели», - подчеркнул премьер-министр Армении Никол Пашинян.