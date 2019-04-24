За один месяц 550 человек пополнили ряды Союза добровольцев «Еркрапа» - Сасун Микаелян

За один месяц 550 человек пополнили ряды Союза добровольцев «Еркрапа» (CДЕ). Об этом сегодня в беседе с журналистами заявил депутат Национального собрания Армении, новоизбранный председатель правления СДЕ Сасун Микаелян.

На вопрос Радио Азатутюн, по своей воле ли эти люди вступили в СДЕ, Микаелян ответил: «Не я же их заставил. Этого больше нет и не может быть. Они вступают в ряды «Еркрапа», потому что сегодня в «Еркрапа» царит другая атмосфера. Я заявляю, что человек, прошедший войну, независимо от партийной принадлежности, должен иметь свободный доступ в «Еркрапа». Это его семья, его дом, его территория, он никому не принадлежит. «Еркрапа» сформировался ценой крови, жизней. Мы нашей сплоченностью должны продолжить их дело».

7 апреля на 12-ом внеочередном съезде общественной организации «Союз добровольцев «Еркрапа» на должность председателя правления был единогласно избран командир добровольческого отряда «Сасун», депутат Сасун Микаелян.

Союз добровольцев «Еркрапа», основанный в 1993 году и объединяющий ветеранов Карабахской войны, с 1999 года возглавлял генерал Манвел Григорян. Он четырежды переизбирался на этот пост.

Григорян был арестован в рамках атникоррупционного расследования в июне прошлого года. Тогда же были приостановлены его полномочия на посту председателя правления «Еркрапа».