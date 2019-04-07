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Общество

Сасун Микаелян избран председателем правления «Еркрапа»

Сасун Микаелян

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Председатель правления правящей партии «Гражданский договор», командир отряда добровольцев «Сасун», депутат Национального собрания Сасун Микаелян сегодня на внеочередном 12-м съезде Союза добровольцев «Еркрапа» был единогласно избран председателем правления этой общественной организации.

«Я не могу быть одновременно в двух местах – и членом правления партии «Гражданский договор», и председателем «Еркрапа». Согласно уставу партии «Гражданский договор», председатель находится на посту максимум два года. Мой срок истек. В мае будет созван съезд партии «Гражданский договор», и тогда я сложу с себя полномочия», - заявил Сасун Микаелян на пресс-конференции после съезда, подчеркнув, что никогда и ни в каком вопросе он не будет делать «Еркрапа» «приложением» партии.

Союз добровольцев «Еркрапа», основанный в 1993 году и объединяющий ветеранов карабахской войны, с 1999 года возглавлял генерал Манвел Григорян.

Григорян был арестован в рамках атникоррупционного расследования в июне прошлого года. Тогда же были приостановлены его полномочия на посту председателя правления «Еркрапа».

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