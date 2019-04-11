Начальник Норагавитской таможни подал заявление об увольнении

Глава Комитета государственных доходов (КГД) Давид Ананян сегодня в беседе с журналистами сообщил, что после строгого замечания премьер-министра глава Норагавитской таможни Айк Мирзоян также подал заявление об увольнении, однако его заявление пока не подписано.

«Я заявление не подам, - заявил Ананян. - Я не буду отвечать на призыв премьер-министра своим заявлением. Если вы хотите сенсацию, я сообщил эту сенсацию. Всем остальным сотрудникам никто ничего не сказал. Мы не имеем права, ни я, ни господин премьер-министр не имеем права увольнять или не увольнять человека. Я удовлетворил заявление сотрудника, что является его выбором. Начальник таможни написал заявление, я его удовлетворю».

Во время посещения Норавитской таможни премьер-министра возмутила грязь на территории. Увидев в одном из кабинетов грязный флаг, премьер-министр сделал очень строгое замечание одному из сотрудников, Айку Мартиросяну, который вчера подал заявление об увольнении, заявление уже удовлетворено.

Радио Азатутюн сегодня в течение всего дня пыталось с ним связаться, однако наши звонки остались без ответа.

Кстати, сегодня распространилась информация о том, что сотрудники таможни прекратили работу в знак протеста.

Ара Хачатрян, который часто по работе бывает на таможне, сегодня, в отличие от предыдущих дней, долго ждал своей очереди: больше полутора часов его не обслуживали. «Я не могу сказать наверняка, но это мог быть программный [сбой], а также акция в знак протеста, потому что если спросить у сотрудников, то они говорят, что этот сотрудник был самым скромным сотрудником. Попал под эту волну», - сказал он.

В Комитете госдоходов вторую версию отрицают, заявляя, что сотрудники не могли обслуживать граждан по причине программного сбоя. Также утверждают, что никаких акций протеста организовано не было. А работающие на месте таможенники сегодня не захотели давать нам какие-либо комментарии в связи с инцидентом.

После резкого шага премьер-министра на таможне правозащитники и политики подвергли его критике.

По мнению лидера оппозиционной партии и одноименной фракции «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения») Эдмона Марукяна, премьер-министр не имел права так обращаться с сотрудником таможни ни с правовой точки зрения, ни с моральной. «Мы не должны так говорить с гражданами Республики Армения. Власть, с одной стороны, провозглашает День гражданина, с другой стороны, говорит с гражданами подобным образом. В конечном счете, да, государственные символы нужно уважать, но гражданин, человек – это высшая ценность, человек является первичным».